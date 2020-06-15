Korona App piyasada

FEDERAL Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 milyon Euro’ya mal olan App’in kullanımı zorunlu olmayacak. Federal hükümetin Basın Sözcüsü Steffen Seibert, bugün yaptığı olağan haftalık basın toplantısında App’in zorunlu olmadığını özellikle vurguladı. Seibert, App’i kullandırmak için vatandaşların teşvik edilmeyeceğini de belirtirken “Hükümet App’i kullananlara bir mükafat vermeyecek” dedi. App yarın Federal Sağlık Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü ve App’i geliştiren firmaların temsilcilerinin katılacağı basın toplantısıyla tanıtılacak. Dileyenler salı gününden itibaren App’i cep telefonuna ücretsiz olarak indirebilecek.