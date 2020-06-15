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BERLİN
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Korona App piyasada

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Korona App piyasada
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Almanya’da koronavirüs taşıyan hastaları tespit etmek ve tedavi ile hastalığın seyrini yakından izlemek için hazırlanan ‘Korona Uyarı App’i yarından itibaren kullanılmaya başlanacak.

FEDERAL Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 milyon Euro’ya mal olan App’in kullanımı zorunlu olmayacak. Federal hükümetin Basın Sözcüsü Steffen Seibert, bugün yaptığı olağan haftalık basın toplantısında App’in zorunlu olmadığını özellikle vurguladı. Seibert, App’i kullandırmak için vatandaşların teşvik edilmeyeceğini de belirtirken “Hükümet App’i kullananlara bir mükafat vermeyecek” dedi. App yarın Federal Sağlık Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü ve App’i geliştiren firmaların temsilcilerinin katılacağı basın toplantısıyla tanıtılacak. Dileyenler salı gününden itibaren App’i cep telefonuna ücretsiz olarak indirebilecek.

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