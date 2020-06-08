Korona App haftaya hazır

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın fikri olan Korona App önümüzdeki hafta kullanılmaya başlanacak. Korona App ile olası hasatlık belirtilerini takip etmek, hastalık durumunda hastalığın seyrini ve hastanın tedaviye verdiği tepkiler izlenecek. Ayrıca hastalık sonrası gelişmeler de App üzerinden takip edilecek. Böylece hastaya daha kolay ulaşım da sağlanacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANILDI

Bakan Spahn “Gelecek haftadan itibaren uygulamayı başlatacağız. Uygulamayı geliştirmek için süreye ihtiyacımız vardı. Çünkü yüksek teknoloji kullanıldı. Uygulamanın tüm son ürün cihazlarda kullanılabilmesini önemsiyoruz. Örneğin cep telefonunuzda müzik dinlerken de ölçüm yapmak mümkün olacaktır. Enerji tüketimi düşük olan bir App hazırlandı. Çünkü insanların cep telefonun şarjını çok tükettiği gerekçesiyle App’i telefonlarından silmelerini istemiyoruz. Eğer gelecek haftadan itibaren uygulanacak App’i milyonlarca yurttaşımız ilgi gösterip kullanırsa çok mutlu olurum” dedi.