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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / INGOLSTADT
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Korona 8 yaşında bir kızın canını aldı

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Korona 8 yaşında bir kızın canını aldı
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Bavyera’da ilk kez, 8 yaşında bir kız çocuğu korona enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre eylül ayının başından kasım ayının başına kadar 14 yaşın altındakiler arasında enfeksiyon sayısı on kattan fazla arttı. Donaukurier gazetesinin bildirdiğine göre, Ingolstadt’ta ilk kez 8 yaşında bir kız çocuğu enfeksiyondan öldü. Neuburg çocuk kliniğinde hastalığa yenik düşen kızın ciddi bir hastalığı varmış. Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi’nin (LGL) istatiklerine göre, Bavyera 0 ile 9 yaş gruplarında hiç korona ölümü olmamıştı.

 

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