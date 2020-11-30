Korkutan uyarı: ‘Yapılabileceklerin sınırındayız’

“YAPILABİLECEKLERİN, gücümüzün sınırındayız. Almanya çapında ortalama hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde 3’er boş yatak var. Benim de görev yaptığım Aachen Üniversite Kliniği’ne her gün ortalama 4 korona hastası yoğun bakıma geliyor. 9 hasta entübe ediliyor. Daha fazla tıbbi gereçlerimiz yok. Bu yüzden daha sıkı önlemlerin alınması gerekiyor. Şimdi yoğun bakımda genç ve yaşlı hasta sayısı eşit durumda. Ama önümüzdeki haftalarda daha çok yaşlı hasta gelecek. Doktor ve hasta bakıcıların güçleri de sınırda. Hastanelerdeki durum yakında çok daha kötüleşecek.”

Almanya’da salgın hastalıklarda yetkili Robert Koch Enstitüsü, pazartesi günü son 24 saatte 11 bin 169 kişiye korona tanısı konulduğunu açıkladı. Bu rakam, geçen pazartesi gününe kıyasla 300 daha fazla. Hafta sonu az test yapıldığı ve tüm sağlık idareleri sayıları merkeze bildirmediği için pazartesi günleri yeni vaka sayıları hep düşük çıkıyor. Enstitü verilerine göre bir günde 154 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 16 bin 248’e yükseldi. Bir hafta içinde bulaşma değeri ise 0.95 olarak belirlendi.