Korkutan tablo! En çok gençlerde yayılıyor

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, son 24 saat içerisinde 1642 kişi koronavirüse yakalandı. Bu sayının önceki haftanın aynı gününden 1245 kez daha fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yeni vakaların büyük bölümünün Delta varyantlı virüsten kaynaklı olduğu vurgulandı. Enstitüsü açıklamasında pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam vaka sayısının 3 milyon 740 bin 325’e yükseldiği, son 24 saat içerisinde 32 kişinin öldüğü, bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 91 bin 319’a çıktığı belirtildi. Haftalık insidans değerinin Almanya genelinde 8’e yükseldiği, bazı eyaletlerde bu değerin 10 sınırını aştığı ifade edildi. Aktüel olarak yaklaşık 11 bin 600 koronavirüs vakası olduğu belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 50 milyona yakın kişinin de en az bir kez korona aşısı olduğu bildirildi.

Hindistan mutantlı olduğu belirtilen Delta varyantlı (B.1.617.2) virüsün oldukça çabuk yayıldığına dikkati çeken sağlık uzmanları, çifte aşı olanların daha iyi korunduğunu vurgulayarak, 20-24 yaş grubu gençler arasında oldukça yayıldığını söylüyor. Uzmanlara göre yayılmaya karşı en etkili mücadele ise aşı.