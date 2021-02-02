Korkutan rakam... Ölenlerin büyük çoğunluğu...

ENSTİTÜ son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısını da 6 bin 114 olarak duyurdu. Salgının başladığı ilk günden bugüne tespit edilen toplam vaka sayısı ise 2 milyon 228 bin 8 olarak kayıtlara geçti. Son bir hafta içinde belirlenen vaka sayısı 74 bin 869 olurken, 7 gün içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 90 olarak açıklandı. Enstitü aktif ve iyileşen vaka sayılarını da duyurdu. Buna göre 13 bin 200 yanılma payıyla birlikte yaklaşık 216 bin 300 aktif vaka bulunuyor. 18 bin 500 yanılma payıyla birlikte yaklaşık 1 milyon 954 bin kişi virüsü yendi ve yeniden sağlığına kavuştu. Yoğun bakım servislerinin yüzde 81.96’sı dolu. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayı ise 4 bin 367. Bunların 2 bin 347’si entübe edilmiş durumda. Almanya’da yaklaşık bir aydır devam eden aşı çalışmaları sonucu 2 milyon 467 bin 918 kişinin ilk doz aşısı, 532 bin 562 kişinin ise ikinci doz aşısı yapıldı.