Korkutan artış durmuyor

ALMANYA’da bir günde 26 bin 923 kişiye koronavirüs tanısı konuldu ve 698 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs bulaşanların toplam sayısı 1 milyon 406 bin 161’e, toplam ölü sayısı 24 bin 125’e ulaştı. Bir haftalık bulaşma değeri ise 100 bin nüfus başına 179.2 oldu. Çarşamba günü kapanmaya giden Almanya’nın hedefi ise 100 bin nüfus başına bulaş değerini 50’nin altına düşürmek. 709 milletvekili bulunan Alman Parlamentosu’nda şimdiye kadar 33 milletvekili koronaya yakalandı. Ayrıca milletvekili ofisleri ve idare bölümünde çalışan 41 kişiye koronavirüs bulaştı. Korona önlemlerine karşı çıkan aşırı sağ AfD partisinden 3 milletvekiline koronavirüs tanısı konuldu.

AŞIDAN SONRA KALKMALI

Alman Tabipler Birliği (KBV) Başkanı Andreas Gassen, aşı olmak isteyenler olduktan sonra karşı çıkanların beklenmemesini ve önlemlerin kaldırılmasını istedi. Gassen, “Aşı olmak isteyenler aşılandıktan sonra önlemler kalkabilir. Aşı olmak istemeyen ise koronaya yakalanma hatta ölmeyi göze almak zorunda. Aşıya karşı olanlar yüzünden toplum hep onları dikkate almak zorunda değil” dedi. Tabipler Birliği Başkanı Gassen, Almanya’da sert kapanmanın vaka ve ölü sayısını düşürmesini beklemediğini, salgınla mücadelede bunun uygun bir uzun vadeli strateji olmadığını savundu ve huzurevlerinin koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.