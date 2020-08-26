Korkutan anlar! Maçta kalp pili durunca...

Ajax’ın 30 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Daley Blind, takımının Hertha Berlin’le oynadığı hazırlık maçında bir anda yere yığıldı ve yürekleri ağızlara getirdi. Aralık 2019’da takımının Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Valencia ile oynadığı maçta baş dönmesi sorunu yaşadığını açıklayan ve bunun üzerine maçın ardından yapılan tetkiklerde kardiyomiyopati tehşisi konulan Blind, Şubat 2020’de sahalara dönmüştü.

Hertha Berlin maçının 79. dakikasında Ajax’ın savunmaya dönmeye çalıştığı bir esnada çevresinde kimse yokken bir anda göğsünü tutup yere yığılan Blind’in yanına hemen takım arkadaşları ve sağlık ekipleri koştu. Müdahalenin ardından sağlık ekiplerinin yardımıyla oyun alanının dışına çıkarılan Blind, maça devam edemedi.

Müsabakanın ardından oyuncusunun durumu hakkında bilgi veren Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, “Daley Blind’in ICD’si durmuş. Direkt olarak oyundan aldık kendisini ve şu an iyi hissediyor. Bu konu hakkında gereken incelemeleri yapacağız” dedi.

ICD NEDİR?

Valencia maçındaki hadisenin ardından Blind’e bir tür kalp pili olan ICD (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) takılmıştı. ICD, kalp kasının yetersiz kasılması olarak da tanımlanabilecek olan kardiyomiyopati rahatsızlığı bulunan Blind’in, kalbinde ritmi düzenliyor ve gerektiği anlarda kalbe şoklar vererek adeta bir jeneratör görevi görüyor.

ICD cihazı cildinin altına (alttaki örnek görselde görüldüğü gibi) operasyonla konulan Blind futbola döndüğü günlerde “Yeniden sahada olacağım için çok mutluyum. Biraz gergindim zira operasyonun nasıl geçeceğini bilmiyorsunuz. Doktorlar beni tuttular, adeta frene bastılar çünkü hemen sahalara dönmek istiyordum” ifadelerini kullanmıştı. KARDİYOMİYOPATİ NEDİR?

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP), kalp kasının (miyokard) anormal şekilde kalınlaştığı (hipertrofik) bir hastalıktır. Kalınlaşmış kalp kası, kalbin kan pompalamasını zorlaştırabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kası hücreleri büyüyüp ventriküllerin (genellikle sol ventrikül) duvarlarının kalınlaşmasına neden olursa oluşur. Ventrikül boyutu genellikle normal kalır, ancak kalınlaşma ventrikülün kan akışını engelleyebilir. Bu durumda, duruma obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati denir. Hipertrofik kardiyomiyopati ayrıca kalbin mitral kapağını da etkileyerek kanın kapaktan geriye sızmasına neden olabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati sıklıkla teşhis edilmez, çünkü hastalığı olan birçok kişinin belirtileri azdır ve önemli bir problem yaşamadan normal yaşamlarına devam edebilirler. Bununla birlikte, HKM'si olan az sayıda insanda, kalınlaşmış kalp kası, nefes darlığına, göğüs ağrısına veya kalbin elektrik sisteminde sorunlara neden olarak hayati tehlike yaratan anormal kalp ritimlerine (aritmi) neden olabilir.