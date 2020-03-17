Korkutan açıklama! ‘Hafta sonu üç kat artablir’

ALMANYA Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, hafta sonuna kadar 3 kat daha fazla korona hastası beklediklerini söyledi. Funke Medya Grubu’na konuşan Gass, bu hasta sayısının hastanelerin kapasitesini aşmadığını belirtti. “Hastaneler korona hasta sayısı artışına hazırlandı” diyen Gass, şimdi de yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini genişletme çalışması yürüttüklerini kaydetti. Yoğun bakım yatak sayısının toplam 28 bin olduğuna işaret eden Gass, bu kapasiteyi 34 bine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı. Toplam yapay solonum cihazı mevcudunu ise 20 bin olarak veren Gass, cihaz sayısının acilen artırılması gerektiğini söyledi. Gass, devletin bu hafta içinde hastanelere maddi yardım şemsiyesini açması gerektiğini kaydetti.