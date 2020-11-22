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Haber Giriş: 22.11.2020 - 17:32 | Son Güncelleme:

Korkunç iddia: ‘Karısını giden araçtan attı’

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Korkunç iddia: ‘Karısını giden araçtan attı’
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Almanya’dan eşiyle memleketi Gaziantep’e giden bir kişi, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47), bir süre önce memleketleri Gaziantep’e gitti. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi’nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.’yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı’nda defnedildi. Süleyman D. olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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