Korkunç iddia!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Harekette bereket vardırCumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: 'Harekette bereket vardır'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Gezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünyaya yaklaşıyorGezegen sanmışlardı... Gerçek ortaya çıktı: Dünya'ya yaklaşıyor!#Uzay
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
Sergen Yalçın için ceza tehlikesi 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...Sergen Yalçın için ceza tehlikesi! 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...#Sergen Yalçın
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
Kadıköyde korkulu anlar Neye uğradığını şaşırdılarKadıköy'de korkulu anlar! Neye uğradığını şaşırdılar#Kadıköy
Bu ara bana hiç yakışıklısın diyen yokBu ara bana hiç 'yakışıklısın' diyen yok!#Enis Arıkan
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
HABERLERAvrupa Haberleri

Korkunç iddia!

#Lüneburg Başsavcılığı#MAD#Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya Berlin
Korkunç iddia

Almanya’da hem polis hem de ordu bünyesindeki yabancı ve göçmen düşmanlığıyla ilgili ortaya çıkan yeni gelişme herkesi korkuttu. Aşağı Saksonya’da eski paraşütçüler ve yedek askerlerden oluşan bir askeri spor grubunun, göçmenleri öldürmek istediği belirtildi.

Haberin Devamı

SPIEGEL’de yer alan bir haberde Lüneburg Başsavcılığı’nın askeri spor grubuna yönelik soruşturma başlattığı belirtildi. Spor takımının yedek birlikte yarbay olan Jens G. tarafından yönetildiği kaydedildi. Jens G.’nin askeri spor tatbikatlarını organize ettiği ifade edilirken, yapılan soruşturmada Savunma Bakanlığı’ndaki bir uzmanla yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı. Lüneburg Savcılığı, yaşları 37 ila 53 arasında değişen dokuz şüphelinin aşırı sağcı görüşlere sahip silahlı bir gruba dahil olduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.
Soruşturma kapsamında, eylül ayının başında Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin’de şüphelilere yönelik sekiz mülkte arama yapıldı. Aramalarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Baskından kısa bir süre sonra, yedek yarbay Jens G.’nin Savunma Bakanlığı’ndaki bağlantısı tespit edildi. Askeri İstihbarat Servisi’nin (MAD), eylül ayı ortasında yaptığı rutin bir güvenlik kontrolü sırasında, bakanlıkta uzman olarak görev yapan eski askerin aşırı sağcı olduğuna dair belirtiler ortaya çıktı. MAD, Jens G.’yle irtibat halindeki uzmanının ‘Strateji ve Operasyonlar’ bölümünde çalıştığını belirledi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lüneburg Başsavcılığı#MAD#Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya Berlin