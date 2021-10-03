Korkunç iddia!

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SPIEGEL’de yer alan bir haberde Lüneburg Başsavcılığı’nın askeri spor grubuna yönelik soruşturma başlattığı belirtildi. Spor takımının yedek birlikte yarbay olan Jens G. tarafından yönetildiği kaydedildi. Jens G.’nin askeri spor tatbikatlarını organize ettiği ifade edilirken, yapılan soruşturmada Savunma Bakanlığı’ndaki bir uzmanla yakın temas halinde olduğu ortaya çıktı. Lüneburg Savcılığı, yaşları 37 ila 53 arasında değişen dokuz şüphelinin aşırı sağcı görüşlere sahip silahlı bir gruba dahil olduğu suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında, eylül ayının başında Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin’de şüphelilere yönelik sekiz mülkte arama yapıldı. Aramalarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Baskından kısa bir süre sonra, yedek yarbay Jens G.’nin Savunma Bakanlığı’ndaki bağlantısı tespit edildi. Askeri İstihbarat Servisi’nin (MAD), eylül ayı ortasında yaptığı rutin bir güvenlik kontrolü sırasında, bakanlıkta uzman olarak görev yapan eski askerin aşırı sağcı olduğuna dair belirtiler ortaya çıktı. MAD, Jens G.’yle irtibat halindeki uzmanının ‘Strateji ve Operasyonlar’ bölümünde çalıştığını belirledi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklanan olmadığı belirtildi.