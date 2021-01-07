Korkunç cinayet bir gün sonra ortaya çıktı...

POLİSİN verdiği bilgiye göre 48 yaşındaki kadın, birlikte yaşadığı 22 yaşındaki kızıyla 26 Aralık’ta tartıştı. Anne ile kızı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İkili birbirine vurmaya başladı. Kız, kavga sırasında evde bulunan 15 yaşındaki kız arkadaşının da yardımıyla annesini boğdu. Ardından bir arkadaşını eve çağırdı. Üçü birlikte cesedi otomobilin bagajına koyup tenha bir yere gitti. Heyecanla yolda kaza da yapan üçlü, otomobili yolun kenarında bırakıp kaçtı. Günler sonra kazalı otomobili görenler polise haber verdi. Polis kaza protokolü tuttu, otomobilin içinde kimse olmayınca çekiciye haber verdi. Polis de çekici de otomobilin bagajına bakmayı akıl edemedi. Aracın bagajını bir gün sonra açıp bakan polis, 48 yaşındaki kadının cesediyle karşılaştı. Kızını sorguladı. Korkunç cinayeti aydınlattı.