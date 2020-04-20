Korkulan olmadı...

HESSEN, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Hamburg, Saarland, Saksonya Anhalt ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde mağazalar çalışmaya başlarken, Berlin ve Bavyera gibi bazı eyaletlerde ise marketler, eczaneler ve inşaat malzemesi satan dükkânlar dışındaki iş yerleri hâlâ kapalı tutuluyor. Berlin, mağazaların açılmasıyla ilgili kararı salı günü verecek, Bavyera’da ise pazartesi günü açılacak. Mağaza sahipleri ilk gün hijyen kurallarına uydu. Kimi mağaza sahipleri giriş kapılarına dezenfektan sıvıları koydu ve müşterilerin ellerini dezenfekte etmeleri istendi. Mağazalarda beklendiği gibi ilk günden müşteri akını ise olmadı. Mağaza sahipleri müşteri çekmek ve ellerindeki malı bitirmek için satışlarda yüzde 50’e varan indirim yaptı. Ancak buna rağmen çok az müşteri çekebildiler.

