Korkulan oldu: Restoran sahibi ve müşterilere virüs bulaştı

ALMAN ajansı dpa’nın haberine göre Aşağı Saksonya sınırları içinde kalan Moormerland’da yeniden hizmet giren restoranın sahibi ve müşterileri birbirlerine virüs bulaştırdı. Restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 22 bin 500 kişinin yaşadığı Moormerland’da son günlerde 11 kişide virüs tespit edildiğini açıklayan belediye sözcüsü, hastalardan birisinin başka bir beldeden virüsü kaptığını, diğer 10 kişinin de 15 Mayıs’ta aynı restoranda bulundukları ve yemek yediklerini söyledi. Belediye sözcüsü tedbir amaçlı 70 kişinin de evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Sözcü, kimilerinde koronavirüs belirtilerinin baş gösterdiğini ve bu nedenle de hasta sayısının artabileceğine dikkat çekti.

BİRLİKTE KUTLADILAR

Restoran sahibi ise işletmesinin aylarca kapalı kaldığını ve bu süre içinde restorasyon yaptırdığını belirtti. Açılış günü 40 müşterisinin bulunduğunu belirten restoran sahibi, bunların büyük bölümünün de beldedeki işletme sahipleri olduğunu ve kendisine destek olmak amacıyla geldiklerinin kaydetti. Restoranın mutfağında yemekleri kendisinin hazırladığını söyleyen restoran sahibi, gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden açılmanın şerefine müşterileriyle birlikte kadeh kaldırdığını da anlattı. Adını açıklamak istemeyen restoran sahibi, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye de dikkat edildiğini iddia etti.

