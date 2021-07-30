‘Korku’ temalı makyajıyla fenomen oldu

ASIL mesleğini yaşlılar yurdunda asistanlık olduğu belirtilen Demir’in, özellikle TikTok videolarının milyonlarca takipçisi olduğu belirtiliyor. ‘Korku’ temalı makyajlarıyla kılıktan kılığa giren Tuğçe’ye İsviçre basını geniş yer veriyor. Tiktok’taki hesabında 3 milyon kayıtlı takipçisi olan Tuğçe Demir, makyaj yapmaya küçük yaşlardan beri hevesli olduğunu, sosyal medyayı keşfetmesiyle ününün sınırları aştığını söylüyor. Takipçilerinin büyük çoğunluğunun Türkiye’den olduğunu belirten Demir, “Fırsat bulduğum zamanlarda uzak ülkelere seyahat ederek oralardan resimler paylaşıyorum” diyor.

4 MİLYON TIKLANIYOR

Pandemi döneminde can sıkıntısından ‘korku’ temalı makyaj videoları hazırladığını belirten Tuğçe Demir, bazı videoların 4 milyona yakın tıklandığını vurguluyor: “En büyük heyecanı bungee jumping yaparken yaşıyorum. Avrupa’nın en yüksek atlama kulvarı olan 220 metrelik Verzasca Barajı’ndan atlarken büyük keyif aldım. En büyük hayalim ise uzay atlayışları.”