HÜKÜMET olarak insan sağlığının her şeyden önce geldiğine inandıklarını belirten Bakan Spahn “Hükümet olarak koronavirüsle ilgili bildiklerimizi de bilmediklerimizi de şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Son haftalarda sayı hızla arttı. Virüs yayılması en üst seviyeye daha çıkmadı. Ne kadar yayılacak ve daha kaç kişiye bulaşacağını bilmiyoruz. Durum çok dinamik. Tüm gücümüzle yayılmaması için çalışıyoruz. Eyalet bakanlarıyla sürekli görüşüyoruz. Hastalığı çok ciddiye alıyoruz. Ancak şimdilik kızamığın bulaştığı sayıdan daha az” dedi. Vatandaşları sakin olmaya çağıran Bakan “Korku hastalıktan daha tehlikeli” dedi. Bakan, hastalıkla mücadele için Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarıyla bir araya geleceklerini de söyledi.

FUAR ERTELENDİ, TREN BEKLETİLDİ

Hannover’de nisan ayında yapılması planlanan Hannover Sanayi Fuarı, hastalığın yayılma endişesi nedeniyle temmuz ayına ertelendi. Koronavirüs şüphesiyle Kiel Stuttgart seferi yapan ICC hızlı yolcu treni Frankfurt Ana Garı’nda bekletildi. Federal polis ekiplerine gelen ‘Kiel’den trene koronavirüs taşıyan bir yolcu bindi’ ihbarı nedeniyle trenin durdurulduğu ve bir saatlik incelemeden sonra trenin yoluna devam ettiği açıklandı. Koronavirüsün en yaygın olarak görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde doktor, hemşire ve hasta bakıcıların kullanımı için bir milyon maske satın alındığı açıklandı. Bundesliga maçlarının iptaliyle ilgili yapılan spekülasyonlar ise yalanlandı. Alman Futbol Federasyonu, maçların planlandığı gibi hafta sonu oynanacağını duyurdu.