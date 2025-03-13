Koranavirüs raporu gizlendi mi?

Haberin Devamı

BND raporunda koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazasından kaynaklandığı yönünde bir analiz yaptı. Süddeutsche Zeitung ve Zeit gazetelerinin haberine göre, Alman istihbaratı bu sonuca 2020 yılında ulaştı. İddiaya göre, BND’nin değerlendirmesi kamuya açık veriler ve gizli ‘Saaremaa Operasyonu’ kapsamında elde edilen bilgiler temelinde yapıldı. Alman ajanlarının, Wuhan Viroloji Enstitüsü de dahil olmak üzere Çin’deki araştırma tesislerinden bilimsel veriler elde ettiği belirtiliyor. Bu belgelerde, tehlikeli ‘Gain-of-Function’ deneylerine (virüslerin bulaşıcılığını artıran genetik araştırmalar) ve güvenlik protokollerinin ihlaline dair kanıtlar olduğu öne sürülüyor. Habere göre, Alman hükümeti BND’nin bulgularını kamuoyuyla paylaşmama kararı aldı. Dönemin Başbakanı Angela Merkel ve Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Haberin Devamı

‘HÜKÜMET GERÇEĞİ GİZLEDİ’

Almanya’nın eski istihbarat şefi August Hanning, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetlerin COVID-19 pandemisinin kökeniyle ilgili bilgileri gizlediğini öne sürdü. Hanning, “Kendi istihbarat servisimiz tarafından bu kadar güvenilir bir şekilde elde edilen bir bilginin elbette kamuoyuyla paylaşılması gerekirdi” dedi. Eski istihbarat şefi, bu durumun özgür bir demokraside kabul edilemez olduğunu vurguladı. Hamburg Üniversitesi’nden Nanobilimci Prof. Dr. Roland Wiesendanger de Hanning’in iddialarını destekledi. Wiesendanger, 2021 yılında yayımladığı bir çalışmada, Covid-19’un Çin’deki bir askeri laboratuvarda üretilmiş olabileceğine dair bilimsel bulgular sunmuştu. Ancak bu tez, başta virolog Christian Drosten (52) olmak üzere birçok bilim insanı tarafından ‘komplo teorisi’ olarak nitelendirilmişti.

Wiesendanger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Elbette böyle bir pandeminin başında paniği önlemeye çalışırsınız. Virüsün Çin’deki bir askeri laboratuvarda manipüle edildiği bilgisinin açıklanması, şüphesiz paniğe yol açardı” dedi. Wiesendanger, laboratuvar tezini savunan bilim insanlarının susturulduğunu ve bu durumun demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

CIA İLE DE PAYLAŞILDI

2021’de Olaf Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturmasının ardından, BND Başkanı Bruno Kahl’ın raporu tekrar hükümete sunduğu ancak yine de Almanya Parlamentosu’nun istihbarattan sorumlu denetim kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bilgi verilmediği kaydedildi. Alman hükümeti 2023 sonunda elde edilen istihbaratın doğruluğunu araştırması için uzmanlardan oluşan bir heyet görevlendirdi. Bu uzmanlar arasında Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lars Schade ve ünlü virolog Christian Dorsten de bulunuyor. Ancak heyetin henüz kesin bir sonuca ulaşmadığı belirtildi.

Son olarak, BND, 2024 sonbaharında elindeki bilgileri ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile paylaştı. Ancak CIA, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, laboratuvar kazası ihtimaline ‘düşük inandırıcılık’ verdiğini belirtti. Koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili kesin bir kanıt bulunamazken, Çin’in uluslararası soruşturmaları engellediği öne sürülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerden ellerindeki bilgileri paylaşmalarını talep etmişti ancak bugüne kadar net bir açıklama yapılmadı.