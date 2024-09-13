Köprünün bir bölümü daha çöktü

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Dresden’deki Carola Köprüsü’nün (C Köprüsü) hasarlı bölümünün tamamen yıkılacağı açıklandı. İtfaiye sözcüsü Michael Klahre, kontrollü yıkım için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çarşamba gecesi 100 metrelik bir bölümü Elbe Nehri’ne çöken köprü, ciddi bir çökme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için yıkım kararı alınmıştı. Klahre, yapılan lazer ölçümlerinde köprünün bu bölümünün kalıntılarının da yavaş yavaş battığının tespit edildiğini söyledi.

SEL UYARISI YAPILIYOR

Öte yandan yağan yağmurlar nedeniyle acil durum hizmetleri için zaman daralıyor. Dresden itfaiyesine göre Elbe Nehri’nin pazar günü taşacağı tahmin ediliyor ve bu da tehlikeyi önemli ölçüde arttıracak. Çek Cumhuriyeti’nde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası sel baskınları yaşanabilir. Ulusal Sel Merkezi’ne göre, pazartesi gününe kadar Jizera Dağları da dahil olmak üzere Çek Cumhuriyeti ve güney Polonya’da 72 saat içinde metrekare başına 200 litre yağmur düşmesi bekleniyor. Yukarı dağlık bölgelerde ise 350 litreye kadar yağış mümkün. Doğu Saksonya’da da yağmur bekleniyor. Elbe Nehri’nin yanı sıra Lausitzer Neisse ve Spree nehirleri için de sel uyarısında bulunulacak.