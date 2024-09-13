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Köprünün bir bölümü daha çöktü

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#Carola Köprüsü#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Köprünün bir bölümü daha çöktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 09:42

Almanya’nın Dresden kentindeki Carola Köprüsü’nün bir bölümü daha yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Polis sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, tramvay raylarının bulunduğu bölümün çarşamba gecesi Elbe Nehri’ne çöktüğünü açıkladı. Araçların kullandığı yan köprü ise hâlâ ayakta. Ancak köprünün bu bölümünün de çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

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Dresden’deki Carola Köprüsü’nün (C Köprüsü) hasarlı bölümünün tamamen yıkılacağı açıklandı. İtfaiye sözcüsü Michael Klahre, kontrollü yıkım için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çarşamba gecesi 100 metrelik bir bölümü Elbe Nehri’ne çöken köprü, ciddi bir çökme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için yıkım kararı alınmıştı. Klahre, yapılan lazer ölçümlerinde köprünün bu bölümünün kalıntılarının da yavaş yavaş battığının tespit edildiğini söyledi.

Köprünün bir bölümü daha çöktü

SEL UYARISI YAPILIYOR
Öte yandan yağan yağmurlar nedeniyle acil durum hizmetleri için zaman daralıyor. Dresden itfaiyesine göre Elbe Nehri’nin pazar günü taşacağı tahmin ediliyor ve bu da tehlikeyi önemli ölçüde arttıracak. Çek Cumhuriyeti’nde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası sel baskınları yaşanabilir. Ulusal Sel Merkezi’ne göre, pazartesi gününe kadar Jizera Dağları da dahil olmak üzere Çek Cumhuriyeti ve güney Polonya’da 72 saat içinde metrekare başına 200 litre yağmur düşmesi bekleniyor. Yukarı dağlık bölgelerde ise 350 litreye kadar yağış mümkün. Doğu Saksonya’da da yağmur bekleniyor. Elbe Nehri’nin yanı sıra Lausitzer Neisse ve Spree nehirleri için de sel uyarısında bulunulacak.

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#Carola Köprüsü#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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