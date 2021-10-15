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Köpi kampı boşaltıldı

#Kreuzberg#Köpi#AVRUPADAN HABERLER
Köpi kampı boşaltıldı

Berlin Polisi, sol otonom grupların Kreuzberg ilçesinde kurdukları ve yıllardır karavanlar içinde yaşadıkları ‘Köpi’ kamp alanını boşaltmaya başladı. Sol gruplar boşaltma girişimi sırasında polise direndi.

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ALANI barikatlarla kapatan göstericiler polise taş attı. Birçok gösterici de kendini ağaca zincirledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine zırhlı araçlar da getirildi. Zırhlı araçlarla kampın girişinde kurulan barikat ve tel örgüler yıkıldı. Polis, elektrikli testerelerle ağaçlara bağlanan göstericilerin zincirlerini kesti. Kamp alanına destek vermek için dışarıdan da yüzlerce kişi kamp alanına geldi. Polise direnen birçok kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasından yaklaşık 2 bin polis görev alırken bunun 700’unun diğer eyaletlerden takviye olarak geldiği belirtildi.

Köpi kampı boşaltıldı

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#Kreuzberg#Köpi#AVRUPADAN HABERLER

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