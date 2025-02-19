Kopenhag Havalimanı’nda panik! Çitleri kırıp piste daldı...

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Danimarka polisi, çalıntı olarak kaydedilen İsveç plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis kontrolünden kaçarak hızla uzaklaştı. Gece 03.30 sıralarında araçla Kopenhag Havalimanı’nın güvenlik çitlerine çarparak içeri girdi. Ardından şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak pist alanına doğru kaçtı. Havalimanı ve hava sahası, olayın hemen ardından güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Polis ve havalimanı güvenlik ekipleri, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı. Aramalarda dronlar da kullanıldı.

Kopenhag Havalimanı Sözcüsü Julie Boll, sabah yaptığı açıklamada, “Polisle birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, sürücünün artık havalimanı sahasında bulunmadığını düşünüyoruz” dedi. Bunun üzerine hava sahası ve havalimanı yeniden açıldı. Araç sürücüsü henüz yakalanamadı. Polis arama çalışmalarını sürdürüyor.