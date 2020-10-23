‘Köpeklerle, koçbaşıyla camiye girmenin haklı bir tarafı yok’

“MEVLANA Camisi’ne polis tarafından yapılan baskın doğru olmamıştır, yanlış olmuştur, hoş olmamıştır. İbadet yerlerinin kutsiyeti ihlal edilmiştir. Bu çirkin olayı bakanlığımız da yaptığı açıklamayla kınadı. Bu tür baskının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Buradaki cemaat de incinmiştir, yaralanmıştır ve haklı olarak ilgili makamlardan özür beklemektedir. Bunda da haklıdırlar. Biz bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Büyükelçilik olarak ilgili makamlardan bilgi istedik. Biz de bu olaydan duyduğumuz rahatsızlığı Alman makamlarına dile getirdik. Konuyu araştıracaklarını ve bize döneceklerini söylediler. Bu aynı zamanda, maalesef Alman makamlarının belki de Alman toplumunun burada birlikte yaşadıkları Müslümanları ne kadar az tanıdıklarını ve onların değerlerini yeri geldiğinde yok saydıklarını bir kez daha gösterdi.” ‘MÜSLÜMAN TOPLUMUNDAN ÖZÜR DİLEMELİLER’

“Almanya’da yaşayan 5 milyondan fazla Müslüman var. Bunların büyük çoğunluğunun Alman vatandaşlığı var ve burada uzun yıllardır yaşıyorlar. Barış, huzur ve uyum içerisinde Almanya’nın gelişmesi için refahına katıda bulunuyorlar. Bunlar buradaki toplumun bir parçasıdır. İslam toplumunun bu şekilde görülüp, bu şekilde muamele edilmesi hepimizin haklı beklentisidir. Berlin’de nüfusun yüzde 10’undan fazlası Müslümandır. Böyle bir ibadethaneye o gün 150 polisin arama köpekleriyle, koçbaşıyla sabah namazı esnasında botlarla camiye girmelerinin hiçbir haklı tarafı yoktur. Bundan ders çıkarılması, buradaki cemaatten, teşkilattan ve Müslüman toplumundan özür dilenmesi temennimizdir.”

Milli Görüş Başkanı Said Jurnal da Büyükelçi Aydın’ın ziyaretinden ve desteğinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, Berlin’deki dini cemaatlerin kendileriyle gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Polisin tutumunu bir kez daha kınadı.