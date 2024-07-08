Köpekler de Federal Meclis’e girebilsin

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ALMANYA’da Federal Meclis İç Tüzüğü’ne göre köpeklerin parlamentodaki bürolara girmesi yasak. Buna karşı çıkan 60 milletvekili ve 20 Meclis çalışanı geçen yıl ‘Parlamento Köpek Grubu’ adıyla bir grup oluşturdu. FDP’li Jens Beeck’in başkanlık yaptığı grubun siyasi parti grubu niteliği yok. Tüzüğün 4’üncü maddesinin 5’inci fıkrası Meclis binasına köpeklerin alınmasını yasaklıyor. Tüzükte polis köpekleri ve görme engellilere refakat eden köpekler bu yasaktan muaf tutuluyor. Parlamento Köpek Grubu ise Federal Meclis’in en azından bir binasında köpeklerin girişine izin verilmesini savunuyor. Mümkünse de bunun Meclis’in yeşil avlusu olan bir bölümünde gerçekleşmesini istiyorlar.

STRESİ AZALTIR

DW Türkçe’nin haberine göre grubun ilk başarısı, önümüzdeki dönemde engelli ya da kronik hastalığı olan insanlara refakat etmeleri için özel eğitimli köpeklerin Meclis’e alınmasını sağlamak oldu. Almanya genelinde bu tarz köpeklerin bir incelemeden geçirildikten sonra muayenehanelerde, süpermarketlerde ve Federal Meclis’te insanlara refakat etmelerine izin verildi. Özel eğitimli olmayan köpeklere de izin verilmesi gerektiği belirten Beeck “Zorlu müzakereler sırasında arada sırada bir köpeğin burnuyla dürtülmek ve ‘15 dakika bir dışarı çık’ mesajını almak fena olmaz” diyerek köpeklerin varlığının çalışanlar üzerinde gerilimi düşürücü etkide bulunduğunu söylüyor. ‘Samy’ adlı bir köpeği olan Sol Parti milletvekili Susanne Ferschl de kuyruğunu sallayarak yaklaşan ‘tatlı’ bir köpeğin birçok insanın ruh halini olumlu yönde değiştireceğini, iş yerinde bir köşede uyuyan bir köpeğin stresi düşüreceğini savunuyor.

Bu konuda düzenleme talep eden grup, diğer çalışanların rahatsız olup olmayacağı, alerjilerinin ya da köpek korkularının bulunup bulunmadığının dikkate alınması gerektiğini de kabul ediyor.