Konutlarda yalıtım teşvikleri durduruldu

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EKONOMİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, devlet kalkınma bankası KfW’nin başvuruları şimdilik onaylamayacağı, bu konuda köklü bir reform planlandığı, teşviklerin reform edilmesinden ve finansmanın sağlanmasından sonra yardımların devam edeceği belirtildi. Önceki hükümet döneminde de yardımların 2022 sonuna kadar devam etmesi ve sonra durdurulması öngörülmüştü. Ancak teşviklerin sona ereceğinin açıklanmasından sonra çok sayıda başvuru yapıldığı ve ayrılan bütçenin aşıldığı kaydedildi. Almanya Gayrimenkul Ekonomisi Birliği (GdW), Ekonomi Bakanlığı’nın aldığı kararın 300 bin konutu etkileyeceğini açıkladı. GdW, bunların bir kısmının yeni inşa edilen bir kısmının ise modernleştirme kapsamında tadilat yapılacak konutlar olduğunu belirtti. Birlikten yapılacak açıklamada, hükümetin yılda 400 bin yeni konut hedefi koyduğunu ancak bu kararla buna ulaşmanın mümkün olmadığı eleştirisinde bulunuldu.