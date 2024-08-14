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‘Konut Parası’na zam

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#ALMANYA#Konut#AVRUPADAN HABERLER
‘Konut Parası’na zam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 12:09

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti, dar gelirlilere ve sosyal yadımla geçinenlere yapılan ‘Konut Parası’ katkısını artırıyor. Federal İmar ve Şehircilik Bakanı Klara Geywitz (SPD), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren katkıyı ortalama yüzde 15 artıracaklarını söyledi.

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UYGULAMADAN yaklaşık 4.5 milyon kişi yararlanacak, devlet katkısı kişi başına ayda ortalama 30 Euro yükseltilecek. Şu anda 650 bin haneye katkı sağlanırken, yeni yıl itibariyle bu rakamın 2 milyonu aşması bekleniyor. Almanya’da kiralarını ve alınan kredileri ödeyecek düzeyde gelirleri olmayanlara ‘Konut Parası’ (Wohngeld) adı altında yapılan bu ödemelerdeki artışla birlikte devletin kasasından yılda 720 milyon Euro çıkacak. İki yılda bir yapılan bu artışlarda kiralardaki yükseliş ve enflasyon oranını göz önünde bulunduruluyor. Öte yandan hükümetin ‘Konut Parası’ ödemelerinde köklü bir reforma gidilmesini planladığı ve aylık gelirleri belirli bir düzeyin altında olan emeklilerin durumunu daha fazla göz önünde bulunduracağı açıklandı.

‘Konut Parası’na zam


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#ALMANYA#Konut#AVRUPADAN HABERLER

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