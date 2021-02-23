Konut fiyatındaki artışı salgın da durdurmadı

MERKEZ Bankası’na göre konut fiyatları bazı bölgelerde değerinden çok yüksek. Raporda, konut fiyatlarının yüzde 15 ila 30 arasında değerinden fazla olduğu ifade edildi. Merkez Bankası uzmanları, korona salgınıyla konuta yönelik talebin de arttığını ve talep artışına paralel olarak fiyatların da yükseldiğine dikkati çekti. Rapora göre salgınla birlikte özellikle şehir dışındaki yerleşim yerlerine de ilgi arttı.

Konut alımına yönelik artan ilginin kalıcı olacağının tahmin edildiği belirtilen Merkez Bankası raporunda uzmanlar, özellikle salgın kısıtlamalarının evin önemini ve konut ihtiyacını artırdığını ifade etti. Raporda, “Salgın ve düşük faiz nedeniyle konut, gelecek dönemde de cazip yatırım alanı olmaya devam edecek” denildi. Salgının en yoğun olduğu 2020 yılında 350 binden fazla konut inşaatına izin verildiği ve bunun da ortalamanın üstünde olduğu ifade edildi.