Kontroller işe yaradı, devam edebilir!

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Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Faeser, bu rakamların, turnuva sırasında Danimarka, Benelüks ülkeleri ve Fransa sınırında kontrol yapılmasının iyi bir şey olduğunu gösterdiğini söyledi. Faeser, sonucun hem federal polisin hem de eyalet polislerinin büyük çabasıyla alındığını belirtti. 14 Haziran’da başlayan EURO 2024, 14 Temmuz’da oynanacak final maçıyla sona erecek. Sınırlardaki kontroller ise 19 Temmuz’a kadar devam edecek. Ancak DW Türkçe’nin haberine göre Faeser, bu tarihin duruma göre değişebileceğini vurguladı.

TARAFTARLAR ÇOK MUTLU

İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre 22 bin federal polis bu süre zarfında sınırlar, havalimanları ve tren istasyonlarında görev yapmaya devam edecek. “Güvenlik en önemli öncelik olmaya devam ediyor” diyen Faeser, Gelsenkirchen ve Berlin’deki olayları hatırlatarak, holiganların sebep olduğu şiddet olaylarına polisin hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı. Turnuvaya ilişkin izlenimlerinin son derece olumlu olduğunu belirten Faeser, “Benim izlenimim, Avrupa’nın dört bir yanından gelen seyircilerin burada çok mutlu olduğu yönünde” diye konuştu.

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Federal Polis, cumartesi günü yaptığı açıklamada Köln’de oynanan Belçika-Romanya maçı öncesinde Aachen yakınlarında Almanya-Belçika sınırında yaptığı yolcu kontrollerinde çok sayıda patlayıcı madde ve bıçak ele geçirdiğini açıklamıştı.