Konsolosluk yetkilileri vatandaşları bilgilendirdi

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AÇILIŞ konuşmasını yapan DİTİB Eyüp Sultan Camii Başkanı Hasan Aslan, toplantının önemine vurgu yaparak, “Bu tür toplantılar vatandaşlarımızın sorunlarını çözmede önemli bir köprü görevi görüyor” dedi. Genel Konsolosluk İşlemleri Uzmanı Adem Kuru, dijitalleşmenin konsolosluk hizmetlerini kolaylaştırdığını, vatandaşların işlemlerini dijital platformlar üzerinden hızla takip edebildiğini söyledi. Özellikle hamileler, çocuklu aileler ve sağlık sorunu olan bireylerin işlemlerinin öncelikli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Kuru, randevu sisteminin önemine değinerek, “Eksik bilgiyle yapılan başvurular iş süreçlerini yavaşlatıyor” dedi. Ayrıca, ikâmet adresi değişikliklerinin mutlaka konsolosluğa bildirilmesi gerektiğini belirten Kuru, konsolosluk internet sitesinin takip edilmesi halinde vatandaşlarımızı ilgilendiren tüm duyuruların görüleceğini sözlerine ekledi. Kuru, “Başkonsolosluklarda yeniden Türk vatandaşlığına geçmek için yapılan başvurular nedeniyle kısmi bir yoğunluk gözleniyor. İnternet üzerinden alınan randevular sonrası başvuruların bizzat yapılması gerekiyor” dedi.

Emirel Dede, Adem Kuru

Hasan Aslan

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BORÇLANARAK EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEMELER VAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emirel Dede, borçlanarak emeklilik ve son yasa değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşların sosyal güvenlik kapsamında korunması için yapılan düzenlemeleri anlatan Dede, artan talepler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mali yük altında olduğunu ifade etti. Yeni yasaya göre, önümüzdeki yıl emekli olacakların aylıklarının düşük olacağını belirterek, emeklilik hakkı kazananlara primlerini bir an önce yatırmaları tavsiyesinde bulundu. Dede, borçlanarak emekli olanların Türkiye’de emeklilik maaşı alabilmeleri için yurt dışında yalnızca belirli bir limite kadar çalışabileceklerini, bu sınırın 538 Euro olduğunu hatırlattı.

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VATANDAŞLARIN SORULARI YANITLANDI

Toplantıya katılan vatandaşlar, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarını dile getirdi. Hikmet Sayar isimli bir vatandaş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki EYT’den (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) neden yararlanamadığını sordu. Bir diğer vatandaş, borçlanma primlerinin neden 60 bin Euro’ya kadar yükseltildiğini sorguladı. Yetkililer, yasaların Türkiye’de belirlendiğini ve bu konuda düzenleme yapma yetkilerinin olmadığını ifade ederek soruları yanıtladı.