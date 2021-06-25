König: “Küçük işletmelerin belediyelere katkısı büyük!”

NÜRNBERG Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, “Belediyemizin gelirine katkısı büyük olan küçük ve orta sermayeli aile şirketleri olarak bilinen ticari kuruluşları önemsiyoruz. Etnik kökene bakmadan, insan ve partili ayırımı yapmadan, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Nürnberglilere hizmet vereceğiz” dedi. ‘İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜR ŞEHRİ’

König “İnsan hakları şehri olarak bilinen, 100 yıllık mahkemeleriyle tanınan, Christkinsmarkt nedeniyle dünyanın değişik ülkelerinden milyonlarca insanı ağırlayan Nürnberg, büyük firamlar arasında yer alan Grundig, Quelle, AEG gibi firmaların başka ülkelere taşınmasının ardından, uluslararası iş insanlarının bir araya geldiği, farklı dallarda ürünlerin tanıtıldığı fuar ve kültür şehri olmuştur” ifadelerini kullandı.

GEREKEN NEYSE YAPILACAK

König, “Belediyemizin gelirine katkısı büyük olan küçük ve orta sermayeli aile şirketleri olarak bilinen ticari kuruluşları önemsiyoruz” diyerek korona nedeniyle son senelerde kazançları azalıp zor günler geçiren esnafların durumlarını iyileştirmeye yönelik bazı projelerin yakın zamanda uygulayamaya konulacağını belirtti. Belediye Başkanı, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelirleri yükseldikçe Belediye’nin gelirleri artracak, yeni iş imkânları ortaya çıkacak işsizlik sayısı en aza indirilecektir. Bu nedenle ticari faliyet gösteren işletmelerin, esnafların ve iş insanlarının uğrştıkları işlerde daha başarılı olması, sorunlarının en aza indirilmesi için gereken neyse tarafımıdan yapılacaktır” diye konuştu. YENİ TEKNİK ÜNİVERSİTE

Almanya’nın 26 yıldan sonra ilk defa yeni bir teknik üniversiteye kavuşacağını belirten König, teknik üniversitede 300 profösörün eğitim vereceğini 6 binden fazla öğrencinin eğitim alcağını ve yüzlerce kişinin üniversite yapımında, kuruluşunda çalışacağını belirtti. Yeni üniversitede sadece teknik uzmanlık eğitimi değil aynı zamanda endüstrinin yeni kuşak yöneticilerini yetiştirmek için sosyal ve ekonomi alanlarında ek eğitimler vereceğini söyledi.

HIZLI TREN ICE FABİRASI KURULACAK

König, çevre kirliliğini azaltmak için Nürnberg sokaklarının büyük bölümünde kırmızı renkli bisiklet yolları yapıldığını ve bisiklet sürmeyi seven bisikletle işe giden vatandaşlarımızdan bu konuda sürekli teşekkür geldiğini belirtti. König, yeşili doğayı ormanları çok sevmesine rağmen, çok kişiye iş olanağı verebilmek için yakın zamanda hızlı tren ICE’nin tamirinin, önemli donanımlarının yapılacağı ICE fabrikasını Nürnberg çevresinde ormanın az kesileceği bir yerde inşa edileceğini sözlerine ekledi. KARDEŞ ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ İYİ NOKTADA

Tarihe dayanan Almanya ile Türkiye arasındaki dostluğun pekişmesine yönelik çalışmalarda bulunduğunu belirten König, “Antalya ile var olan kardeş şehir ilişkilerimiz iyi durumda” dedi. Türkiye’de sağ görüşlü olan bir vatandaşın burada sol görüşlü olabildiğini belirten König, “Burada yaşayan vergilerini burada verenler kendini buranın bir vatandaşı görerek, Türkiye’nin politikasıyla Almanya politikasını karıştırmadan, Almanya politikasına endeksli olarak çalışmalarda bulunmalıdır. Göçmen kökenli vatandaşlar bu ülkede çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak, iyi meslek sahibi olarak görmek istiyorsa, Almanya’nın, eyaletlerin kanunlarını yasalarını takip etmelidir” değerlendirmesinde bulundu.