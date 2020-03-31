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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Konferans merkezleri, stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor

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Konferans merkezleri, stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor
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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de sağlık sistemi artan talebi karşılamak için yeni önlemler almaya devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’daki sergi ve konferans merkezi olan ExCel Centre, koronavirüs mücadele kapsamında 4 bin yatak kapasitesine sahip bir hastaneye dönüştürülüyor.

İNGİLİZ askerlerinin çalışmalarıyla 4 bin yataklı yeni NHS Nightingale Hastanesi’ne son eklemeler yapılırken, bu hafta açılması planlanan hastanenin başlangıçta solunum cihazı ve oksijen makineleri ile donatılmış şekilde ilk etapta 500 yatak kapasitesiyle hizmete başlaması bekleniyor. Öte yandan, Galler Ulusal Stadyumu olan Principality Stadyumu’nun da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin yatak kapasiteli bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.

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