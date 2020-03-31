Konferans merkezleri, stadyumlar hastaneye dönüştürülüyor

İNGİLİZ askerlerinin çalışmalarıyla 4 bin yataklı yeni NHS Nightingale Hastanesi’ne son eklemeler yapılırken, bu hafta açılması planlanan hastanenin başlangıçta solunum cihazı ve oksijen makineleri ile donatılmış şekilde ilk etapta 500 yatak kapasitesiyle hizmete başlaması bekleniyor. Öte yandan, Galler Ulusal Stadyumu olan Principality Stadyumu’nun da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 bin yatak kapasiteli bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.