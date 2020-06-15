‘Komutanın gönderdiği mektup çok önemli’

Deutschland Funk’a konuşan SPD’li Högl, mektupta, KSK içindeki aşırı sağcı eğilimlerin ve yapının şimdiye kadar bilinenden daha etkili ve daha derin olduğu bilgisinin yer aldığını söyledi. Federal ordunun aşırı sağcıların sığınacağı bir liman olmadığını belirten Högl, şöyle dedi: “Eğer belirtildiği gibi sorun yapısalsa yapısal cevap gerekli. Bir komutanın böylesi bir mektup göndermesini çok önemsiyorum. Ordu, aşırı sağ sağcılar için bir sığınak değildir. Askerlerin büyük çoğunluğu ülkemize karşı görevlerini her gün sorumluluk ve anayasaya bağlılık içinde yerine getiriyor. Ordu içinde aşırı sağ yapıların olup olmadığı ciddi şekilde araştırılmalı.”