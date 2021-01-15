Kömürlükte nargile partisi

POLİSİN verdiği bilgiye göre nargile barda işletmenin sahibi, iki oğlu ve 15 müşteri bulunuyordu. Barın alt katındaki kömürlük gibi alanda toplanan 18 kişinin tüm sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve havasız bir ortamda nargile içtikleri belirlendi. İtfaiye ekipleri yaptıkları ölçümde, nargile içilen yerde havalandırma olmadığı için oksijen oranının çok düşük olduğunu tespit etti. Polis Sözcüsü, “Mekandaki karbondioksit oranı sağlık birimlerince belirlenen en alt sınır seviyesindeydi. Polis işletmeyi mühürledi ve orada bulunan 18 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

BERLİN’DE TOPLANTI YAPTILAR

Berlin’de de salgını inkâr eden gruplara mensup çok sayıda kişi bir barda buluştu. Almanya genelinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemleri her hafta sonu gösteriler düzenleyerek protesto eden ve önlemlere uymayan Querdenker adlı inisiyatifin önde gelen isimlerinin Prenzlauerberg semtindeki toplantısı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı. 30 kişinin katıldığı toplantıda grup, kuracakları partiyi tartıştı. Sosyal mesafe, maske ve diğer hijyen kurallarının hiçe sayıldığı toplantıyı polis bastı. Polisle tartışmalarını da sosyal medya üzerinden yayınlayan grup üyeleri, sık sık güvenlik güçlerine bağırıp hakarette bulundular. Polis, grup hakkında polise mukavemetten ve bağırmaktan tutanak tuttu.

2 KASIM’DAN BERİ UYGULANIYOR

Almanya’da salgınla mücadele çerçevesinde alınan kararlar gereği 2 Kasım’dan itibaren sıkı kurallar uygulanıyor. Ülkede 16 Aralık’tan bu yana ise kısmi kapanma kuralları hayata geçirildi. Aralarında nargile bar, restoran, kafe ve birahanelerin de bulunduğu çok sayıda işletmenin sadece kısmi çalışmasına izin veriliyor. İşletmelerin masalara servisi yasak. 16 Aralık’tan beri de perakende satış yapan mağazalar kapatıldı. Okullarda da bir aya yakın süredir dersler yüz yüze yapılamıyor. Kısmi kapanma ocak ayı sonuna kadar devam edecek.