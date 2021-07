Komşular arasında yardımlaşma var! Devlet ortada yok!

ALMANYA’nın Rheinland Pfalz eyaletinde bulunan Sinzig kasabasında yaşayan Oya Erel, sel felaketinde canını zor kurtaran Türkler’den oldu. Sinzig’den geçen Ahr Nehri’nin taşması üzerine polis ve itfaiyenin anons yaptığını anlatan Erel, “Evde oturuyorduk. Bir anda ‘Derhal evinizi boşaltın’ anonsu yapıldı. Biz tedbir amaçlı bir tahliye olduğunu düşündüğümüzden, evden bir şey almadan çıktık. O gece arabada uyuduk. Sabah ise, yaşadığımız bölgenin tamamen su altında kaldığını gördük” dedi. ‘HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK’

Evlerinin bodrum katı ve zemin katı su altında kalan Erel, “Su, ikinci katta diz hizasındaydı. Evdeki bütün eşyalar su altında kaldı. Kapılar yerinden çıkmış, parçalanmış, hazır mutfak yerinden sökülmüş, sokak kapısı kırılmış. Evdeki mobilyalardan tutun da, elektronik eşyalara kadar her şeyi çöpe attık. Elimizde hiçbir şey kalmadı” diye konuştu. Kendisi dahil bölgede yaşayan neredeyse hiç kimsede ‘Elementarschaden’ isimli özel doğal afet sigortasının olmadığını belirten Oya Erel, “Sigortanın bizi doğru bilgilendirmediği de ortada. Evin iki ayrı sigortası var. Ama her ikisinde de özel madde yok” dedi. Sigortaların evin içinden sızan suyun verdiği hasarı karşıladığı ancak dışarıdan evin içine giren suyun verdiği zararı karşılamadığı belirtildi. Oya Erel, bundan sonra sigorta yaptıracaklara, daha detaylı bilgi edinerek evlerini sigortalattırmalarını önerdi. ‘SADAKA GİBİ YARDIM ÖDENECEK’

Ailenin resmen dörde bölündüğünü ve herkesin bir başka yerde kaldığını söyleyen Erel, kendisinin de DİTİB’in misafirhanesinde kaldığını ifade etti. Oya Erel, “Evin yıkılıp yıkılmayacağı belli değil. Nerede kalacağımız belli değil. Devletin ödediği komik yardım hiçbir şeye yetmez. 3 bin 500 euroya kadar bir yardım ödenmesi söz konusu. Ama bu da hane başına en fazla ödenecek yardım miktarı. Hanede yaşayan kişi başına 500 euro yardım ödeneceği söyleniyor. Sadaka gibi yardım ödenecek. Çaresiziz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir yardımlaşma var. Devlet ortada yok” dedi. ‘EV YIKILIRSA 600-650 BİN EURO ZARAR

İtfaiyenin ve diğer yardım kuruluşlarının gece-gündüz çalıştığını belirten selzede, Sinzig’de kendisi dahil toplam 18 Türk ailenin sel mağduru olduğunu anlattı. Evin yıkılması durumunda zararının 600-650 bin euro olduğunu söyleyen Oya Erel, “Eğer ev yıkılmazsa, zararımız 250 bin euroya düşer. Ama yapılacağı söylenen yardım, bize yardımcı olmaz ki. Faizsiz kredi öneriyorlar. Tamam da, zaten evin taksitleri var. Üzerine bir de yeni kredi borcu nasıl ödenir? 49 yıldır burada yaşıyorum. Ben böyle bir afet görmedim” diye konuştu. BAŞKONSOLOS GELDİ

Öte yandan Mainz Başkonsolosu Sibel Müderrisoğlu’nun bölgeye geldiğini anlatan Erel, “Sağ olsun Sibel Hanım yakından ilgilendi. Her konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti. Gelmesi bize moral verdi. Harabeye dönen evimizi gezdi, üzüntüsünü dile getirdi. Mainz Başkonsolosu olay yerine gelirken, Sinzig Belediye Başkanı’nın daha yanımıza bile gelmemiş olması da, bizim buralarda nasıl yalnız bırakıldığımızın açık bir göstergesi” dedi. DİTİB Sinzig Hz. Aişe Camisi yönetimine teşekkür eden Oya Erel, “Bana DİTİB Camisi sahip çıktı. Misafirhaneyi açtılar. Bir oda tahsis ettiler. DİTİB yönetimine ne kadar teşekkür etsem azdır. DİTİB Camisi Başkanı Coşkun Erden, yönetim ve Kadın Kolları Başkanı Gülten Aykanat’tan Allah razı olsun” dedi.