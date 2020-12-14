Komşu kentin takımları oynuyor

İki takımın maçının başlama saati 20.30. Ligde 10 puanla alt sıralarda yer alan Köln, 11 maçtır sahasında galip gelemiyor. Leverkusen karşısında alacağı üç puanla sahasındaki galibiyet hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Leverkusen ile sahasında oynadığı son üç maçını kaybetmeyen Köln, iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Köln, 25 puanlı Leverkusen'e karşı sahasında şansına güveniyor.

SALI AKŞAMI DÖRT MAÇ

Ligde salı akşamı dört karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında Frankfurt, Gladbach'ı konuk edecek. İki takımın arasındaki karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Hertha Berlin ile Mainz Berlin'de oynayacak. Dortmund'u farklı yenen Stuttgart ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Werder Bremen'in konuğu ağır darbe alan Dortmund. Çarşamba akşamı oynanacak beş karşılaşma ile 12. hafta maçları tamamlanacak. Günün ilk maçında Schalke sahasında Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Lig liderliğini Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'in konuğu Wolfsburg. RB Leipzig ise deplasmanda Hoffenheim ile oynuyor.

Haftanın maç programı şöyle:

SALI

Frankfurt – Gladbach (18.30)

Hertha Berlin – Mainz (20.30)

Stuttgart – Union Berlin (20.30)

W. Bremen – Dortmund (20.30)

ÇARŞAMBA

Schalke – Freiburg (18.30)

Köln – Leverkusen (20.30)

Bielefeld – Augsburg (20.30)

B. Münih – Wolfsburg (20.30)

Hoffenheim – RB Leipzig (20.30)