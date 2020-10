Komplo teorisyenleri yine sokaklarda

DÜNYA genelinde Kovid-19 belası yüzünden ölenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti. Gelişmiş sanayi ülkeleri de dahil, dünya genelinde tüm ülkelerin ekonomileri altüst oldu. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Birçok ülke Kovid-19 korkusu yüzünden sınırlarını yeniden kapatmaya başladı.

Her zaman birbirlerinin yanında olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bile.

Çek Cumhuriyeti kendi insanlarına sokağa çıkma yasağı uygularken, diğer ülkelerden seyahatleri durdurdu.

Marketler ve eczaneler hariç tüm restoranların, barların, kafeteryaların aralık ayına kadar kapatılması karara bağlandı.

Danimarka, Almanya’yı ‘risk bölgesi’ ilan ederek, Almanlara kapılarını kapattı.

İrlanda’da günlük ihtiyaçların karşılanacağı marketler ile okul ve çocuk yuvalarının dışında kamuya açık her yerin kapatılması kararlaştırıldı.

İtalya’nın Bergamo ve Milano kentleri başta olmak üzere birçok kentte gece saat 23.00-05.00 arası sokağa çıkmak yasaklandı.

Avusturya’nın bazı kesimlerinde de öyle.

Slovakya’da da.

Fransa’nın birçok kentinde de.

Başka AB ülkelerinde de öyle.

*

Almanya da Belçika, Hollanda, İngiltere, Fransa, İspanya ve bazı başka ülkelerin belirli bölgelerinden geleceklere “Dur” dedi.

Almanya’nın bazı eyaletlerinin uyguladığı ülke içindeki ‘risk bölgelerinden’ gelenlerin otel ve pansiyonlarda kalmalarına izin verilmemesi uygulamaları Yüksek İdari Mahkemeleri tarafından kaldırılsa da, negatif test sonucu belgesi gösteremeyenlerin 14 gün karantinada kalmalarına onay çıktı.

Bavyera eyaletinin bazı kentlerinde halk karantinaya alındı.

Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletlerinde de.

Başkent Berlin başta olmak üzere birçok eyalette lokantaların, barların, kafeteryaların saat 23.00’ten sonra kapatılması kararlaştırıldı.

Saat 23.00 ten sonra içki satışları da yasaklandı.

Evet...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kendisine iğne yapan doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine mart ayı sonunda ‘gönüllü’ olarak 2 hafta kendi evinde karantinada kaldı.

Son dönemlerde Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Maliye Bakanı Peter Altmaier, çevrelerinden ve korumalarından birilerinin Kovid-19’a yakalanması nedeniyle karantinada kaldılar.

Korumalarından birinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaklaşık iki haftadır evinde karantinada.

Evet...

Koronavirüs belası en yüksek düzeydeki devlet adamını da kabinedeki bakanları da karantinaya soktu.

Ama Almanya’daki ‘komplo teorisyenleri’ hâlâ da Kovid-19’un ‘uydurma’ ve ‘tepedekilerin oyunu’ olduğunu düşünüyor.

O yüzden de koronavirüs belasına karşı alınan önlemlerin ‘kişisel özgürlüğü yasaklama’ anlamına geldiğini ileri sürerek sokaklara dökülüyorlar.

Hem de ülkede 10 binden fazla insan can verdiği halde.

Nitekim kendilerini ‘Querdenker’ (Aykırı Düşünenler) olarak niteleyen ‘komplo teorisyenleri’ dün başkent Berlin’de yine alınan önlemleri protesto etmek için sokağa çıktılar.

Ünlü Alexander Meydanı’nda bir araya gelen 2 bin 500’e yakın gösterici ellerinde “Yalancı hükümet istifa et” yazılı pankartlar taşıdılar.

“Pandeminin sonu-özgürlük günü” sloganıyla 29 Ağustos’ta Berlin’de düzenlenen protesto gösterilerine katılan 40 bine yakın kişi arasında Almanya Federal Cumhuriyeti’ni de, Alman Anayasası’nı da tanımayan 3 binin üzerinde aşırı sağcı örgüt ‘İmparatorluk Vatandaşı’ üyesinin olduğunu hatırlatan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı, dünkü (önceki gün) göstericilerin çoğunun da yine aynı ve benzer gruplardan oluştuğuna dikkati çekti.

Başbakan Angela Merkel ise kararlı tutumunu sürdürdü.

“Evde kalın. İlişkileri asgariye indirin. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” çağrısında bulundu.

Merkel, bu belaya karşı savaşın ancak hep birlikte sağduyulu bir biçimde hareket edilmesi halinde kazanılabileceğini de söyledi.