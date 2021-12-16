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Komiyon Başkanları seçiminde AfD’ye geçit verilmedi

#Afd#Martin Hess#Jörg Schneider
Komiyon Başkanları seçiminde AfD’ye geçit verilmedi

Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) adaylarının hiçbiri de Komisyon Başkanı seçilmek için gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

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FEDERAL Meclis Başkan Yardımcısı seçimlerinde olduğu gibi Komisyon Başkanları seçimlerinde de AfD’li adaylara geçit verilmedi. Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı olması için aday gösterilen AfD’li Martin Hess, sadece 6 milletvekilinin desteğini alabildi. Komisyon üyesi 60’a yakın parlamenter ise “hayır” dedi. AfD’nin bazı eyalet teşkilatlarının Federal Anaya Koruma Teşkilatı tarafından izlendiği ve böyle bir partinin adayının İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev almasının ‘tehlikeli’ olacağı görüşü ağırlık kazandı. Gizli bilgilerin AfD’liler tarafından sızdırılacağı olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekilerek, AfD’nin adayı Martin Hess’e destek verilmedi.

YALNIZ KENDİ PARTİSİNDEN DESTEK
AfD’nin Sağlık Komisyonu Başkanı adayı Jörg Schneider ile Kalkınma Komisyonu Başkanı adayı Dietmar Friedhoff da çoğunluğu sağlayamadı. Yasalara göre Federal Meclis’te grupları bulunan bütün partilerin Başkan Yardımcısı hakkı olduğu halde geride bıraktığımız yasama döneminde AfD’li adayların hiçbiri de çoğunluğun desteğini alamadı. Yeni yasama döneminde iki kez oylama yapıldığı halde AfD’nin Federal Meclis Başkan Yardımcısı adayı Michael Kaufmann’a yalnız kendi partisinden destek geldiği için seçilemedi.

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