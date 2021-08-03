Komisyonun onay vermemesine rağmen Bakanlar 12 yaş üstüne ‘evet’ dedi
Almanya’da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Eyalet Sağlık Bakanları, Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) henüz onay vermemesine rağmen 12 yaş üstü çocukların aşı yaptırmaları konusunda ortak tavsiye kararı aldı. Avrupa İlaç Ajansı EMA onay verse de Almanya’da STIKO bu konuda verilerin yetersizliğinden dolayı 12 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılması yönünde tavsiyede bulunmamıştı.
STIKO, Alman Sağlık Bakanları Konferansı’nda çıkan tavsiye kararına rağmen görüşünü değiştirmediğini açıkladı. STIKO Başkanı Thomas Mertens, çocuk ve gençlerin aşılanmasının sürü bağışıklığına katkısı olmayacağını belirtti. Mertens, uluslararası çalışmalardan elde edilen aynı verilere dayanarak diğer ülkelerde farklı kararların alınmasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti.
ABD ÖRNEĞİ VERDİ
Mertens, verilerin ve sonuçların değerlendirilirken ülkelerin şartlarına ve ön koşullarına bağlantılı olduğunu söyledi. ABD örneğini veren Mertens, ABD’de çok sayıda gencin aşılanmış olmasını, bu yaş grubundaki yetersiz beslenme, obezite ve diyabetin yüksek oranda olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi ABD, 12 yaş üstü çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlamıştı. Virolog Mertens, çocuklara aşı yapılmasına konsantre olunacağına başka stratejiler üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
BELİRSİZLİĞE YOL AÇABİLİR
Öte yandan Alman Ev Doktorları Birliği Sağlık Bakanlarının kararını eleştirdi. Birlik Başkanı Ulrich Weigeldt “Daimi Aşı Komisyonu’nun yetkisini göz ardı eden bu karar, aşı kampanyasına yardımcı olmaktan ziyade belirsizliğe yol açabilir” dedi.