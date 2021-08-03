Komisyonun onay vermemesine rağmen Bakanlar 12 yaş üstüne ‘evet’ dedi

STIKO, Alman Sağlık Bakanları Konferansı’nda çıkan tavsiye kararına rağmen görüşünü değiştirmediğini açıkladı. STIKO Başkanı Thomas Mertens, çocuk ve gençlerin aşılanmasının sürü bağışıklığına katkısı olmayacağını belirtti. Mertens, uluslararası çalışmalardan elde edilen aynı verilere dayanarak diğer ülkelerde farklı kararların alınmasının şaşırtıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

ABD ÖRNEĞİ VERDİ

Mertens, verilerin ve sonuçların değerlendirilirken ülkelerin şartlarına ve ön koşullarına bağlantılı olduğunu söyledi. ABD örneğini veren Mertens, ABD’de çok sayıda gencin aşılanmış olmasını, bu yaş grubundaki yetersiz beslenme, obezite ve diyabetin yüksek oranda olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi ABD, 12 yaş üstü çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlamıştı. Virolog Mertens, çocuklara aşı yapılmasına konsantre olunacağına başka stratejiler üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

BELİRSİZLİĞE YOL AÇABİLİR

Öte yandan Alman Ev Doktorları Birliği Sağlık Bakanlarının kararını eleştirdi. Birlik Başkanı Ulrich Weigeldt “Daimi Aşı Komisyonu’nun yetkisini göz ardı eden bu karar, aşı kampanyasına yardımcı olmaktan ziyade belirsizliğe yol açabilir” dedi.