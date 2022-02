‘Komische Oper Berlin’ kapılarını ‘Kardeş Türküler’le kardeşliğe açıyor!

Haberin Devamı

PRÖMİYERİ 3 Şubat’ta yapılacak olan ‘Üçüncü mevki’ adlı etkinlik, aynı zamanda Nazım Hikmet ve Bertold Brecht gibi Alman şairlerin eserlerinin de okunduğu, senfonik-edebi bir etkinlik olacak. Üçüncü Mevki etkinliğinde müzikal tasarım kısmını İngiltere’de yaşayan bestekâr Tolga Zafer Özdemir gerçekleştirdi. Tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Cüneyt Yalaz ile Alman sanatçı Maria Fiselier de şiirler ve diyaloglar bölümünde sahnede yer alacak. 2G Plus kuralının geçerli olduğu Üçüncü Mevki aynı zamanda 4 Şubat’ta da seyirciyle buluşacak.

‘KİMYALAR DAHA İLK KONSERDE UYDU’

Projenin mimarlarından Komische Oper Berlin Şef Dramaturgu Ulrich Lenz, Selam Opera projesi kapsamında farklı kültürlere kapılarını açarak birçok etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtirken, “2016 yılında, Candan Erçetin’i ağırladığımız Türk Müzik Festivali’ndeki konserde Kardeş Türküler de misafir sanat grubu olarak konser vermişti. Ama arka planda her zaman Kardeş Türküler’le birlikte yeni bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu nedenle yeni proje için Kardeş Türküler aklımıza geldi. Kimyalar daha ilk konserde çok uymuştu. Ancak onların konser planları ve ardından pandeminin araya girmesiyle gerçekleştiremedik. Ancak şimdi bu proje için hazırız“ dedi.

Ulrich Lenz, etkinliğin sadece bir konser olmayacağını ve seyirciyi aynı zamanda edebi bir gece beklediğini de kaydetti. Lenz, etkinliğin, Nazım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ adlı şiirlerinden yola çıkarak edebi-senfonik bir tren fantezi yolculuğu hikâyesi olacağını ifade ederken, “Özellikle fantastik ve hayal gücü çok yüksek bir konser olacak. Nazım Hikmet’in şiirlerinde ilham alan bir yolculuk. Tren önemli bir rol oynuyor. Farklı kültürden gelen insanların birbirleriyle karşılaşması. Nazım Hikmet’in her zaman sade insanlara özel bir bakışı vardı. Ancak sadece Nazım Hikmet değil, Bertold Brecht, Erich Kästner, Nelly Sachs, Else Lasker Schüler gibi diğer Alman şairleri de yer alıyor. İnsanı düşündürmeye sevk eden bir edebiyat. Ancak bol müzik olacak. Göç, seyahat, sade insanlar ve birlikte yaşam gibi konulara değinen Kardeş Türküler’in kendi repertuarlarındaki müziklerine Tolga Zafer Özdemir’in aranjmanları da eklenecek ve operamızın orkestrasından yaylılar da eşlik edecek“ diye konuştu.Komische Oper Berlin bünyesindeki Selam Opera projesinin direktörlüğünü ise Mustafa Akça yürütüyor. Komische Oper Berlin, bu projesiyle birlikte operanın kapılarını şehirde yaşayan farklı sosyal gruplara açıyor. ‘Dolmuş opera’, ‘Çocuk korosu’, ‘Pop up opera’, ‘Göç rotası’, ‘Selam Opera’ altında gerçekleştirilen alt projelerden bazıları. Mustafa Akça, Kardeş Türküler’in sahne alacağı 3-4 Şubat’taki etinlikte izleyiciyi çok farklı ve yeni bir sanatsal deneyimin beklediğini belirtti. Akça, “Berlin, çok renkli ve farklı kültürlerin huzur içinde bir arada yaşadığı Avrupa’daki ender şehirlerden biri. Komische Oper Berlin, 10 yıl önce kapılarını farklı kültürlere açtı. Örneğin seyirciler, operadaki koltukların arkasına yerleştirilen dijital ekranlarda operetlerin Türkçe tercümelerini de okuyup operayı takip edebiliyor. ‘Selam Opera’ kapsamında daha önce misafir konuk olarak ağırladığımız Kardeş Türküler’i bu sefer sahnede ana konuk olarak Berlinlilerle buluşturuyoruz. Ancak bu sefer çok farklı bir sahne olacak. Tüm Berlinlileri konserimize bekliyoruz” dedi.