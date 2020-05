Türk milli futbolcusu Kenan Karaman Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda “Salgının kontrol altına alınmasından sonra çalışmalara başlamamız ve peşinden maçların oynanması ilk başlarda çok tuhaftı. Maske takmak zor geldi. Stada takım olarak iki ayrı otobüsle gidiyoruz. Otobüsün içinde maske takıyoruz. Otobüsten sosyal mesafeyi koruyarak iniyoruz. Stada yine maske ile giriyoruz. Yedek futbolcular maskeyle oturuyor. Gol sevincimiz değişti. Haftada iki kez virüs için test yaptırıyoruz. Birisini hafta içinde, diğerini de maçtan bir gün önce. İlk maçta gerçekten tuhaf bir his vardı. Ancak son iki maçtır tempo çok yükseldi. Karşılaşmalarda yaptığımız koşu mesafesi salgın öncesindeki kadar. Konuştuğum herkes maçların temposunun çok yüksek olduğunu söylüyor. Ben alıştım seyircisiz maçlara. Tabi bizim hocamız da bizi iyi hazırlıyor. Mental ve fizik olarak bu tür maçları nasıl oynamamız gerektiğini biliyor ve bizi iyi yönetiyor. Federasyon maçlar için her türlü tedbiri almış. Gerçekten çok iyi organize olunuyor. Hiçbir aksilik yaşanmıyor. Futbolcular olarak bizler ligi oynamak istedik. Takımda herkes ligin tamamlanmasından yanaydı. İyi ki başladı maçlar. Biz de zevk alıyoruz artık” dedi. KENDİ ARAMIZDA CİDDİ HAZIRLIK MAÇI YAPTIK

Antrenmanlara başlanmanın ilk günlerde zor olduğunu da söyleyen Kenan, çalışmaları nasıl sürdürdüklerini şöyle anlattı: “Her şeyin durduğu ilk dönemlerde hocalar bize program verdi. O programı uyguladım. Aslında çalışmalara hiç ara vermedim. Bize verilen programı kolumuza takılan saatle takip ediyorlardı. Kaan ile evlerimiz birbirine yakın olduğu için onunla sık sık koşular da yaptık. Takımla çalışmaya başlayınca psikolojik olarak da zorlandık. Aileleri olanlar var, riskli olanlar var. Psikolojik olarak kimimiz hazır değildik. Endişeli olan arkadaşlar oldu. İlk başlarda antrenmanlardaki görüntüler de ilginç ve alışık olmadığımız şekildeydi. Takımın tamamı antrenman sahasındaydı ama yarısı kenarda bekliyordu. Diğer yarısı antrenman yapıyordu. Sonra antrenman yapanlar kenara çekiliyordu, diğer grup çalışıyordu. Başlarda ikişerli antrenmanlar yaptık. Daha sonra sayı beşerli gruba çıktı. Federasyondan izin çıkınca da tüm takım birlikte antrenman yaptık. Maçların başlamasına bir hafta kala kendi aramızda rakipmişiz gibi ciddi bir hazırlık maçı oynadık. Gerçek bir maç havası vermek için 11 kişilik iki takım oluştu. Stada gittik. Her takım farklı forma giydi. Hocalarımızdan birisi bir takımı, diğeri de öbür takımı saha kenarında taktik verip yönetti. Çok tuhaf bir durumdu. Ama başardık. Üç haftadır karşılaşmalar oynanıyor.” ÇALIŞANLARI DÜŞÜNDÜK, ÜCRETTEN VAZGEÇTİK

Kulübün Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi parasal kayba uğradığını belirten Kenan, kulübe katkı sunmak için futbolcular yüzde 10 ile 12 oranında alacaklarından vazgeçtiğini söyledi. Kenan “Bizim ücretlerimizin bir bölümünden vazgeçmemiz toplumsal bir dayanışmaydı. İyi ki yaptık. Çünkü kulüpte çalışan çok sayıda insan var. Onların işini korumak ve onları düşünmek gerekirdi. Böyle günlerde insanlar birbirleriyle dayanışma içine girmeli. Almanya'da bu çok tartışıldı ancak bence doğrusu futbolcuların kulüplerine katkı sunmak adına ücretlerinin bir bölümünden vazgeçmeleriydi. Liglerin başlaması kulüplere maddi kaynak yarattı. Böylece kulüplerin finansal olarak rahatlamaları da sağlandı. Televizyon gelirleri her kulüp için çok önemli” dedi. UZUN SÜRE UZAK KALDI

Ekim ayında akciğer iltihabı teşhisi konulan golcü futbolcu, yaklaşık dört ay sahalardan uzak kaldı. Bu süre içinde kendisine çok iyi baktığını belirten Kenan “Hastalık sonrası güç toplama döneminde yemeğimi değiştirdim. Ciddi bir program uyguladım. Çok güçlü döndüm. Hastalık öncesinden daha iyi bir fizik gücüm oldu. Zaten onu da maçlarda gösterdim. Hasatlık sonrası altı kez sahaya çıktım beş gol attım. Bu da benim formumu gösteriyor” dedi. Kenan'ın milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte forma giydiği Düsseldorf ligde 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Düsseldorf'un ligde kalıp kalmamasıyla ilgili ise Kenan “Biz iyi futbol oynuyoruz. Ancak galip gelemiyorduk. Schalke maçında bunu başardık. Bu futbolla ligde kalacağız. Moralliyiz... Hafta sonu B. Münih ile oynayacağım maç öncesi Schalke'yi yenmemiz bizi moral olarak çok yukarı çekti” dedi.

Bundesliga'da kimin şampiyon olacağı sorusunun cevabının Dortmund ile Bayern Münih arasında salı akşamı oynanan maçta ortaya çıktığını belirten Kenan “Bu maçı Bayern Münih kazandı ve bana göre şampiyonluğunu ilan etti. Bu saatten sonra yedi puanlık farkını kapanması mümkün değil. Bayern Münih bu sezon da artık şampiyon” dedi. ŞENOL HOCAYLA SIK SIK GÖRÜŞORUZ

Milli takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Kenan Karaman, liglere verilen arada ve maçların başlamasından sonra da Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile sık sık görüştüğünü belirterek “Şenol Hoca ile iyi bir diyaloğumuz var. Sık sık görüşüyoruz. Maçları da yakından takip ediyor. Tabi milli maçları da özledim. Şenol Hoca ile birlikte milli takım çok iyi bir hava yakaladı. Başarılı bir milli takım var. Onun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Türkiye'de liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili ise “Televizyondan duydum. Bence doğru bir karar. Türkiye Futbol Federasyonu gerekli önlemleri alır ve maçların oynanmasından da bir sorun çıkacağını sanmam. Federasyonun iyi organize olacağını düşünüyorum. İlk maçlar zor olabilir ancak daha sonra tıpkı Bundesliga gibi maçların temposu yükselir ve seyri hoş karşılaşmalar olur” dedi.