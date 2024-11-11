Haberin Devamı

Almanya’da, hükümetin küçük ortağı FDP’nin koalisyondan ‘kovulmasıyla’ başlayan erken seçim tartışmaları yoğunlaştı. Geçen hafta, 15 Ocak’ta güvenoyu isteyerek mart ayında erken seçime gidilmesi yolunu açacağını ilan eden Başbakan Olaf Scholz (SPD), tarih konusunda esnek davranmaya hazır olduğunu söyledi. Scholz, Alman devlet televizyonu ARD’de yayımlanan ‘Berlin Direkt’ programında sunucu Caren Miosga’nın sorularını yanıtlarken, 24 Kasım’da başlayacak Noel öncesi güvenoyu istemeye hazır olduğunu dile getirdi. Scholz, ana muhalefet CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz ile SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in kendi aralarında tarih konusunda uzlaşmaya varmaları halinde, güvenoyu isteme tarihini öne çekmenin kendisi için bir sorun olmadığını söyledi. Scholz, “Almanya’nın demokratik meşru bir hükümete hızlıca ihtiyacı var. Bunu yurttaşlar, seçmenler belirlemeli. Noel öncesi güvenoyu istemek benim için hiç sorun değil. Ben koltuğuma yapışmıyorum” dedi. Erken seçimi kazanarak görevini sürdürmek istediğini vurgulayan Scholz, seçim kampanyasında kendisi ile CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz arasındaki farkı ön plana çıkarmayı planladığını da gizlemedi. Devleti ilgilendiren konularda kendisinin daha sağduyulu bir tutum sergilediğinin altını çizen Başbakan Scholz, 2021 yılında yapılan genel seçimlerde oy kullanılmasında hatalar yapıldığı için başkent Berlin’de seçimlerin yenilendiğini hatırlattı. Scholz, erken seçimde benzer hataların yapılmaması için şimdiden gereken önlemlerin alınmasına başlanıp altyapının oluşturulmasını da önerdi.

Haberin Devamı

‘BAZI ŞEYLERİ SİNEYE ÇEKTİM’

Başbakan Scholz, SPD, Yeşiller ve FDP ile ‘üçlü koalisyon’ kurmanın baştan itibaren kolay olmadığını söylerken, ortaklığın sürdürülmesi için çok özen gösterdiğini de dile getirdi. “İş birliğini sürdürmek ve uzlaşmaya varmak için çok çaba sarf ettim, özen gösterdim. Hatta bazı şeyleri sineye çektim” diyerek, ortaklığı bitirdikleri akşam yaptığı konuşmasında, FDP lideri ve görevden aldığı Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’e yönelik partisini geçici olarak kurtarmak için egoist ve sorumsuzca davrandığı, bir değil defalarca güven kaybına yol açtığı suçlamalarını da savundu. Ancak o konuda detaylı açıklamalarda bulunmak istemediğini söyledi. Başbakan Scholz, Ukrayna’ya yardım için Lindner’in emekli aylıklarında düşüş önerdiğini belirtirken, sosyal barış ve dayanışmayı tehlikeye sokacak böyle bir politikaya asla destek vermeyeceklerinin altını çizdi.

Haberin Devamı

‘DEVLET ADAMI DEĞİL’

Scholz, dünyanın en zengin insanı Amerikalı milyarder Elon Musk’ın X’te kendisiyle ilgili “Aptal” paylaşımını nasıl değerlendirdiği sorusunu da “Bu beni yüceltir. Ben teknoloji milyarderlerinin söylemlerini yorumlamam. O bir devlet adamı değil” diyerek cevapladı. CDU/CSU lideri Friedrich Merz’in Amerika’da seçimleri kazanan Donald Trump’ı “Demokrasi düşmanı” olarak nitelemesiyle ilgili yorumda bulunmazken, Amerika ile Almanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine her zaman önem verdiğini ve Trump’la da iyi ilişkilerin sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Trump’ı sosyal medyadaki paylaşımında tebrik ettiğini, ancak kendisiyle henüz telefon görüşmesi yapmadığını da söyledi. Ancak bu söyleşiden sonra Şansölye Scholz’un Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, dün gece yarısına doğru yapılan görüşmede Trump ile Scholz’un Ukrayna’da savaşın ve Ortadoğu’da sürtüşmelerin durdurularak barışın korunması konusunda tam bir görüş birliği içinde olduklarını söyledi. Şansölye Scholz, tarih vermedi ama en kısa zamanda Rusya lideri Wladimir Putin’le de en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.