Koltuğu hemen doldu! Yeni SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch!

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ALMANYA’da iktidarın büyük kanadı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert’in sağlık nedenleriyle istifa etmesinin hemen ardından yerine Federal Meclis milletvekili Matthias Miersch’in getirilmesi kesinleşti. SPD yönetiminin dün akşam (pazartesi) yaptığı toplantıda, oy birliğiyle aynı zamanda SPD Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı olan 55 yaşındaki Miersch’in partinin genel sekreteri olmasına karar verildiği açıklandı. Almanya’da 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak genel seçimlere yaklaşık bir yıl kala gelen istifanın ardından parti yönetiminin zaman kaybetmeden sol kanat politikacı Matthias Miersch’in SPD Genel Sekreteri olarak derhal göreve başlamasını kararlaştırdığı belirtildi. 2005 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan Miersch’in 2025 yılı Aralık ayında yapılacak kurultaya kadar görevi ‘geçici’ olarak üstlenmesinin öngörüldüğüne de dikkat çekildi.

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MATTHIAS MIERSCH KİMDİR?

Matthias Miersch, 19 Aralık 1968’de Almanya’nın Hannover kentinde dünyaya geldi. Hannover yakınlarındaki Laatzen kentinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Hannover Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi yaptı. 1990 yılında SPD üyesi olan Miersch, doktorasını da yaparak 1997 yılında avukat olarak çalışmaya başladı. Seçim bölgesi Hannover Land’da en fazla oy alarak 2005 yılında doğrudan Federal Meclis milletvekili seçildi. 2009 yılında da SPD Hannover Teşkilatı Başkanlığı’nı üstlendi. 2009, 2013, 2017 ve 2021’de yapılan genel seçimlerde de bölgesinde en fazla oy alarak doğrudan milletvekili seçilen Miersch, parti içinde çevre, iklim koruma ve enerji politikası uzmanı olarak tanınıyor. 2013 yılından beri SPD Yönetim Kurulu Üyesi ve 2016’dan beri de Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.