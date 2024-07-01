Köln’ün ‘İlk Uçan Türk’üne külliyeden davet: ‘Almanya’yı havadan avucumun içi gibi bilirim’

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KÖLN’de ‘İlk Uçan Türk’ olarak tanınan Şefik Karagüzel 1958 yılında motor ustası olarak geldiği Almanya’da kendi imkânlarıyla yaptığı uçakla, Almanya semalarında uçarak tarihe geçmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi Türk tarihine uçak ve uçuşun isimleri arasına Şefik Karagüzel’i de eklemesi hem Karagüzel’e hem de Almanyalı Türk toplumuna pozitif bir mesaj olarak algılandı.

‘DALGA GEÇİYORLAR SANDIM’Gazetemize konuşan Şefik Karagüzel 6 günlük TUSAŞ ve Beştepe külliyesi daveti hakkında şunları söyledi: “Galiba birileri ismimizi vermiş olmalı ki geçen hafta telefonum çaldı. ‘Ben Temel’ dedi. ‘Buyrun’ dedim. Ben de zannettim bizim Karadeniz’den bir arkadaş olmalı. Sonra ‘Sizi Ankara’ya bekliyorum’ dedi. Ben de ‘İnşallah’ dedim ama öylesine dedim yani sıradan bir vatandaş zannettim. Sonra ‘Ben Almanya’dayım inşallah geldiğimde uğrarım’ deyince ‘Abi sekreterime veriyorum uçuşunuzu ayarlasın’ demez mi! Dedim ‘Allah Allah bu işte bir iş var. Sonra baktım ki bu Temel sıradan bir Temel değil, TUSAŞ Genel Müdürüymüş. Kuruyan bir yaramı yeniden tazelediler. Allah razı olsun davet eden bizzat Sayın Temel Kotil’miş telefondaki ses. Altı gün boyunca hayatımda hiç unutulmayacak anılarım oldu. Adım adım Türkiye’nin stratejik teknoloji fabrikalarıyla iç içe olduk. Temel Kotil Bey Türkiye’de üretilen havacılık fabrikalarını tek tek gezdirdi Kaan uçağına elimle dokundum. Gökbey helikopterini ve Türkiye’nin sivil havacılığın ne noktalara geldiğini gördüm. Türkiye sanayisinin bu noktaya geldiğini görmek büyük bir gurur. Tabii mutlaka eksiklerimiz de vardır. Yalnız orada pırıl pırıl mühendisleri bu çocukları gördüm. Bütün her şeyi yerli ve milli olarak yapıyorlar.”‘5 ADET HAFİF UÇAK ÜRETTİM’Şefik Karagüzel çocukluğundan beri uçmakla ilgili hevesi hobisi olduğunu Almanya Köln’den Hollanda Belçika’ya defaatle kendi yaptığı uçağıyla uçtuğunu ancak Türkiye’ye kadar uçabilme arzusunu gerçekleştiremediğini ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendime ait büyük bir atölyem vardı, kullanılmış malzemelerden 5 tane hafif uçak (Ultra leich) ürettim. En büyük hevesim Almanya’dan Türkiye’ye kendi yaptığım uçakla uçmaktı. Ancak o zamanlar Yugoslavya henüz dağılmamıştı. Yugoslavya’ya inip yakıt yardımı alma imkânına bir türlü ulaşamadım. İtalya’dan, Yunanistan’ı tutturabilmem için de deniz üstünden uçmam gerekiyordu. O güzergâhta da ola ki olumsuz şartlarda deniz üstüne indiğimde kullanılacak yardımcı malzemeyi uçağın içine alamıyordum. Yeterince benzin alamadığım için bu planım gerçekleşmedi. Zira yaptığım uçağın 150 kilo şartı vardı. Bir türlü Türkiye’me direk uçma imkânı alamadım. Uçmakla ilgili Almanya mahkemelerinde tabii bir yığın serüvenlerim oldu. Benim zamanlarımda bugünkü kullanılan malzemeler yoktu, bugün cam elyaf gibi malzemeler var üstelik o yıllar hafif uçaklarda kilo şartı aranıyordu. 1961 senesinden beri ben Köln’de yaşıyorum. Köln’den defalarca Hollanda’ya, Belçika’ya uçup Köln’e geri iniş yaptım. O yıllar Alman basını çok haberlerimi yaptı. Almanya’yı havadan avcumun işi gibi bilirim.”‘3 BİN METRENİN ÜZERİNE ÇIKAMIYORDUK’Karagüzel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün çok gelişmiş elektronik navigasyon aletleri var. Oysa benim uçtuğum yıllar uçuş planını hesaplarını kendin yapmak zorundaydın. Rotayı yolları rüzgârı kendin hesaplamak zorundaydın. Uçuş rotamızı verip uçuyorduk, zaten radarlarla kontrol altındasınız, 3 bin metrenin üzerine çıkamıyorduk, çünkü hava almak zorunluluğu var malum.” Karagüzel ürettiği 5 uçaktan bir tanesinin Olpe’de hâlâ aktif durumda uçuşunu devam ettirdiğini, diğerlerinin ne olduğunu hiç bilmediğini kendi imalatı iki uçak kanadının müzelik olduğunun tespit edilmesiyle Berlin müzesinde bulunduğunu ifade etti.‘İLK UÇAN TÜRK ŞEFİK DEDESİ’Bugün 90 yaşında ömrünün 66 yılını Almanya’da geçiren Şefik Karagüzel motor ustası olarak çalıştığı Köln’de uzun yıllar Türkiye kökenli gurbetçilere tercümanlık, turizm acenteliği yaptı. Köln Ford fabrikasının sosyal tesislerinde uzun yıllar müdürlük yapan Şefik Karagüzel, Köln’ün Hansarink mevkiinde şehir parkı içinde bulunan tarihi kalede dalgalandırdığı Türk ve Alman bayraklarıyla belediye ile anlaşarak uzun yıllar cami hizmetleri sundu. Pek çok diplomat milletvekili ve bakanı camisinde ağırlayan Köln’ün ‘İlk Uçan Türk Şefik Dedesi’, olarak tanınan Şefik Karagüzel, Köln’de çok sevilen bir Karadeniz Beyefendisi olarak bilinir.