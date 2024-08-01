Köln’ün ikinci büyük camisi açılışa gün sayıyor!

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İSLAM Toplumu Milli Görüş’e bağlı olarak 2016 yılında inşasına başlanan 8 dönüm arsa üzerine inşa edilen 7 kubbeli cami yaz tatili bitiminde açılması bekleniyor. IGMG Brühl Camii külliyesi içerisinde yemekhanesinden konferans salonlarına, dersliklerinden gençlik merkezine, kadınlar bölümlerinden, oyun alanları, 150’den fazla araç park yerleriyle 3500 metre kapalı alandan oluşuyor. Brühl Camii’ne devam eden hafta sonu ve ders yardımlarına katılan bine yakın çocuk 2024-2025 eğitim yılına yeni camide eğitimlerine başlayacaklar. 2016 yılında yapılan temel atma törenine IGMG Genel Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri Rhein-Erft-Kreis Valisi Michael Kreuzberg, Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag katıldı.