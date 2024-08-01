×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’ün ikinci büyük camisi açılışa gün sayıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Cami#AVRUPADAN HABERLER
Köln’ün ikinci büyük camisi açılışa gün sayıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 10:23

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti kentlerinden Brühl yeni bir cami külliyesine kavuşuyor. İnşaatı tamamen biten caminin çevre düzenlemesi ve peyzajı yapılıyor.

Haberin Devamı

İSLAM Toplumu Milli Görüş’e bağlı olarak 2016 yılında inşasına başlanan 8 dönüm arsa üzerine inşa edilen 7 kubbeli cami yaz tatili bitiminde açılması bekleniyor. IGMG Brühl Camii külliyesi içerisinde yemekhanesinden konferans salonlarına, dersliklerinden gençlik merkezine, kadınlar bölümlerinden, oyun alanları, 150’den fazla araç park yerleriyle 3500 metre kapalı alandan oluşuyor. Brühl Camii’ne devam eden hafta sonu ve ders yardımlarına katılan bine yakın çocuk 2024-2025 eğitim yılına yeni camide eğitimlerine başlayacaklar. 2016 yılında yapılan temel atma törenine IGMG Genel Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri Rhein-Erft-Kreis Valisi Michael Kreuzberg, Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag katıldı.

Köln’ün ikinci büyük camisi açılışa gün sayıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Cami#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!