Köln’den cuma ezanına süresiz izin

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KÖLN Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, 2022’de DİTİB Merkez Camisi’nin avlusunda hoparlörden ezan okunmasına yeşil ışık yakmış, uygulamanın test sürecini başlatmıştı. 2 yıllık değerlendirme süreci sonunda, cami yönetimiyle mutabakata varılan şartların ihlal edilmemesinden dolayı, imzalanan anlaşmanın süresiz olarak uzatılacağı belirtildi. Köln Belediyesi, test aşamasının başarıyla sonuçlandığını, bundan böyle cami avlusunda belli zamanlarda, belli ses düzeyinde ezan okunmasının önünde bir engel bulunmadığını duyurdu.

HANGİ ŞARTLAR UYGULANIYOR?

Köln’de Ekim 2022’den bu yana cuma günlerine özel, ‘12.00 ila 15.00’ saatleri arasında 5 dakikayı geçmeyecek ve komşuları rahatsız etmeyecek şekilde, yani ‘kilise çanlarında olduğu gibi belirli bir ses düzeyinin üzerine çıkmamak’ şartıyla öğle ezanı hoparlörden okunuyor. Cami alanı dışında işitilebilecek ezan sesinin yüksekliği 60 desibeli geçmeyecek. Ayrıca DİTİM, herhangi bir şikâyet için bir irtibat kişisi belirleyecek.

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Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker

DÜREN’DE GÜNDE ÜÇ KEZ OKUNUYOR

Benzer bir uygulama yaklaşık 37 yıldır Düren Camisi’nde ve uzun yıllardır Kuzey Almanya’daki Rendsburg Camisi’nde de yapılıyor. Köln’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Düren’de 1985 yılından bu yana günde 3 kez minareden ezan okunuyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln’de bulunuyor. Almanya’da sadece DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

ÇEVRE SAKİNLERİ BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

3 Ekim 2022’de düzenlenen Açık Cami Günü etkinliğinde ziyaretçilere ve çevre sakinlerine el broşürleri dağıtılmıştı. 12 Ekim tarihinde ise 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verilen protokol imzalandı. 13 Ekim’de de çevre sakinleri davet edilerek bilgilendirilmişti. Köln Merkez Camii’nde ilk cuma ezanı ise 14 Ekim 2022’de din görevlisi Mustafa Kader tarafından okunmuştu. Vatandaşlar hoparlörden ezan okunmasından dolayı duydukları sevinci dile getirirken, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’e de teşekkür etmişlerdi.

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KARŞI ÇIKANLAR OLMUŞTU

Pilot proje, Köln’ün bağımsız Belediye Başkanı Henriette Reker’in girişimiyle hayata geçirildi. Reker, yaklaşık üç yıl önce cami cemaatlerinin talep etmeleri halinde ve belirli koşullar altında cemaatlerini namaza çağırmalarına izin verileceğini açıklamıştı. Belediye, anayasa ile güvence altına alınan dini uygulama özgürlüğüne atıfta bulunmuştu. Kiliselerde çanlar inananları ibadete çağırmak için çalarken, Müslümanlarda ise camilerdeki ezanın bu amacı yerine getirdiği belirtilmişti. Ancak Reker’in kararı, Almanya genelinde tartışma yaratmıştı. Projeye karşı çıkanlardan bazıları bunun toplumu böleceğini belirtirken, bazıları ise uyuma engel olacağını savunmuştu. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, kiliselerde nasıl çanlar çalıyorsa, camilerde ezan okunmasının da din özgürlüğünün bir ifadesi olduğunu vurgulamıştı. Ancak CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst projeye karşı çıkanlar arasında yer almıştı. Köln’de yaşayan Müslümanları, “Köln şehir toplumunun ayrılmaz bir parçası” olarak tanımlayan Reker ise tüm bu tepkilerin üzerine yaptığı açıklamada, “Bundan şüphe duyan herkes Köln’ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor demektir. Şehrimizde, kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln’de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir” demişti.