Köln’den AfD’ye kırmızı kart

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Almanya’da 23 Şubat’taki federal seçimler için Köln adayını belirlemek amacıyla Chorweiler semtinde toplanan AfD’li politikacıları, belediye toplantı salonunun önünde bir araya gelen yaklaşık 600 kişi protesto etti. “Naziler dışarı”, “Kahrolsun faşizm” ve “Tüm Köln AfD’den nefret ediyor” şeklinde sloganlar atan göstericiler, AfD ve aşırı sağı eleştiren dövizler taşıdı. Salona giden yolları kapatıp toplantıya katılımı engellemeye çalışan göstericilere polis engel oldu. Alman İç İstihbarat Teşkilatı, AfD’yi 2021’den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.