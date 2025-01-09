×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’den AfD’ye kırmızı kart

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABERER#Afd#Chorweiler
Köln’den AfD’ye kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 12:51

Almanya’da Müslüman ve yabancı karşıtlığıyla bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisi Köln’de protesto edildi.

Haberin Devamı

Almanya’da 23 Şubat’taki federal seçimler için Köln adayını belirlemek amacıyla Chorweiler semtinde toplanan AfD’li politikacıları, belediye toplantı salonunun önünde bir araya gelen yaklaşık 600 kişi protesto etti. “Naziler dışarı”, “Kahrolsun faşizm” ve “Tüm Köln AfD’den nefret ediyor” şeklinde sloganlar atan göstericiler, AfD ve aşırı sağı eleştiren dövizler taşıdı. Salona giden yolları kapatıp toplantıya katılımı engellemeye çalışan göstericilere polis engel oldu. Alman İç İstihbarat Teşkilatı, AfD’yi 2021’den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.

Köln’den AfD’ye kırmızı kart

Köln’den AfD’ye kırmızı kart

Köln’den AfD’ye kırmızı kart

Köln’den AfD’ye kırmızı kart

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABERER#Afd#Chorweiler

BAKMADAN GEÇME!