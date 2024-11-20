Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

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KÖLN Yunus Emre Enstitüsü’nde 10’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide, 46 sanatçının hazırladığı kaligrafi, hüsnühat, ciltleme ve çini sanatlarından 120 eser yer alıyor. Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, serginin başarısında büyük payı olan ebru sanatçısı Kerim Peter, kaligrafi sanatçısı Muhammet Tanrıkulu, hattat Murad Kahraman ve kurs eğitmeni Meryem Aktaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Uzer, eğitmenlerin özverili çalışmaları sayesinde kursiyerlerin sanat alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi. Sergi, 14 Aralık’a kadar açık kalacak.