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Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

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#Almanya#Sergi#AVRUPADAN HABERLER
Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 12:24

Almanya’nın Köln kentinde ebru sanatı eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı ‘Yollar ve Yönler’ isimli karma sanat sergisi açıldı.

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KÖLN Yunus Emre Enstitüsü’nde 10’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide, 46 sanatçının hazırladığı kaligrafi, hüsnühat, ciltleme ve çini sanatlarından 120 eser yer alıyor. Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, serginin başarısında büyük payı olan ebru sanatçısı Kerim Peter, kaligrafi sanatçısı Muhammet Tanrıkulu, hattat Murad Kahraman ve kurs eğitmeni Meryem Aktaş’a teşekkür plaketi takdim etti. Uzer, eğitmenlerin özverili çalışmaları sayesinde kursiyerlerin sanat alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. Sergide emeği geçen tüm kursiyerlere de katılım belgesi verildi. Sergi, 14 Aralık’a kadar açık kalacak.

Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

Köln’de ‘Yollar ve Yönler’ sergisi açıldı

 

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#Almanya#Sergi#AVRUPADAN HABERLER

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