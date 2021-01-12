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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Köln Polisi
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

29 Aralık’tan beri kayıp

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29 Aralık’tan beri kayıp
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Almanya’nın Köln kentinde, 29 Aralık’ta 12 yaşındaki oğlunu apartmanda yalnız bırakıp ortadan kaybolan 35 yaşındaki Ayşe Yıldız’dan hâlâ haber alınamıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis tarafından yapılan açıklamada, Ayşe Yıldız’ın 1.66 metre boyunda olduğu belirtilirken, kaybolmadan önce üzerinde siyah mont ve ayakkabı olduğu, aynı zamanda Yıldız’ın tesettürlü olduğu ifade edildi. Polis, kaybolan genç kadını görenlerden yardım istiyor. Koronavirüs yasaklarının başladığı Almanya’da 15 kilometrelik alanın dışına çıkmak yasak. Genç kadının öldürülmüş ya da intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor

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