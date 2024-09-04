Köln’de ‘Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı’ başladı

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FUARA katılan Türk firmaları, milli ve bireysel katılımlarla ürünlerini sergileyerek dikkat çekti. Bebek giysilerinden akülü ve normal bisikletlere, bebek arabalarına kadar geniş bir yelpazede ürün sunan Türk şirketleri, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Eskişehirli girişimci Gökhan Yağcı’nın oğlu için tasarladığı elektrikli bisiklet, fuarın en ilgi çeken ürünlerinden biri oldu. Yağcı, elektrikli bisikletin çocuklara rahat bir sürüş imkânı sunduğunu ve Türkiye’de geliştirilen bu ürünün patentinin alındığını belirtti. Yağcı, “Elektrikli çocuk bisikletimiz, pedal destekli bir sistemle çalışıyor ve klasik bisikletlerdeki dişli zincir mekanizmalarından farklı olarak, pedal ile üretilen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir jeneratörle donatıldı. Bu sayede, çocuklar her türlü arazide konforlu bir sürüş keyfi yaşayabiliyorlar” dedi. Ayrıca dört tekerlekli arazi tipi bir elektrikli çocuk bisikleti daha geliştirdiklerini söyleyen Yağcı, bu ürünün de tamamen yerli üretim olduğunu vurguladı.

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DÜNYADA BİR İLK: ELEKTRİKLİ PEDAL DESTEKLİ ÇOCUK BİSİKLETİ

Gökhan Yağcı’nın geliştirdiği bisiklet, dünyada elektrikli pedal destekli ilk ve tek çocuk bisikleti olarak öne çıkıyor. Bisikletin yüzde 80’i Türkiye’de yerli mühendisler tarafından üretiliyor ve Norveç ile İngiltere’de aktif olarak kullanılıyor. Yağcı, “Ürünümüz 2024’ün Mart ayında Türkiye piyasasında satışa sunuldu ve şu anda yurt dışına açılma çalışmalarımız devam ediyor” diye ekledi.

30 YILLIK TECRÜBE

Tuna Çocuk Gereçleri, mama sandalyelerinden kangurulara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle fuarda yer aldı. Firma yetkilisi Coşkun Alkın, “Türkiye’de bebek gereçleri üreten en büyük firmalardan biriyiz ve bu fuarlara yıllardır katılıyoruz. Üretimimizin yüzde 15’i ihracata, yüzde 85’i ise iç piyasaya gidiyor” dedi.

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DENİZLİ’DEN DÜNYAYA...

Denizli merkezli Turkuaz firması, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Firma yetkilisi Atila Zeybekci, “Almanya’da bu fuara ikinci kez katılıyoruz. Yeni pazarlar ve müşteriler için buradayız” dedi.

İLK KATILIM, BÜYÜK BEKLENTİLER

İstanbul merkezli Alfa Çanta, fuara ilk kez katılıyor. Firma yetkilisi Funda Altay Turanlıoğlu, “Türkiye’deki zincir mağazaların çoğuna tedarik sağlıyoruz. Pazar payımızı artırmak ve yeni müşterilere ulaşmak için buradayız” dedi.

DÜNYAYA AÇILAN BİR MARKA

Denizli markası Miela, fuarda ikinci kez stant açtı. Firma yetkilileri Kevser İnci Zor ve Gökce Tanış, “2017’den beri bu sektördeyiz ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Dubai, Almanya, Hollanda, Fransa ve Katar başlıca ihracat yaptığımız ülkeler” dediler.