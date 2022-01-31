Köln’de Türk firmalardan ‘en tatlı’ çıkarma

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TÜRKİYE’nin Milli Katılım Standı’nı organize eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, korona sebebiyle geçen yıl yapılamayan fuarın bu yıl yapılmasına sevindiklerini ifade ederek 29’u milli stantta olmak üzere toplam 74 şirketle Türkiye’nin Almanya, Belçika, Fransa, İspanya’dan sonra 5. büyük katılımcı ülke olduğunu söyledi.

‘FUARIN ÖNEMLİ ÜLKESİYİZ’

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ISM fuarını şöyle değerlendirdi: “ISM Şekerleme ve Çikolata fuarı dünyanın önemli fuarlarından bir tanesi. Biz İHBİR olarak, 21 yıldır fuarda yer alıyoruz ve 21 yıldır milli katılımı biz düzenliyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı ara verildi, bu sene de geçen yılın acısını çıkarmak üzere bütün katılımcı firmalar heyecanla buradalar. Bu sene fuarda çok daha önemli ve etkili bir alanda yer alıyoruz. Bu konumda bulunmamızdan dolayı firmalarımız daha da memnun. Şu anda milli katılım standında bizimle beraber olan 29 firmamız var, ISM Fuarı’na gelen toplam 74 firmamız, yüzlerce markamız var. Bu bakımdan fuarın önemli bir ülkesiyiz. Biz bu fuarı önemsediğimiz kadar ISM Fuarı da ülkemizi önemsiyor, çünkü ülkemizdeki üretici firmalar, ürün sahibi ihracatçı firmalar, ürün kalitesiyle markalarıyla artık dünyada söz sahibi haline gelmiş durumdalar.”

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FİRMALAR FUARDAN MEMNUN AYRILIYOR

“Fuara katılan firmalar mali olarak zorlanıyorlar mı, memnun oluyorlar mı tekrar gelmek istiyorlar mı” diye sorduğumuz Okutur, “Firmaların hepsi memnun ayrılıyorlar. Katılanların hepsi tekrar gelmek istiyor ve sürekli katılımcı sayımız artıyor. Burada biz İHBİR olarak bu fuarların maliyetlerini minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Hem minimum seviyede tutuyoruz hem de milli katılım fuarına katılan firmalar yüzde ellisini ticaret bakanlığımızdan geri alıyorlar, yani firmaların böyle de bir avantajı var. Ayrıca buradan aldıkları siparişler onları zaten fazlasıyla mutlu ediyor. Bu fuarlara katılarak kendilerine farklı ülkelere ihracat kanalları da açıyorlar, hem bu fuara hem de diğer ülkelerdeki fuarlara katılmak istiyorlar” diye yanıtladı.

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“İHRACATA İLHAM VEREN KADINLAR PLATFORMU”

Girişimci kadınlara destek olmak ve onları üretime ihracata teşvik etmek adına, ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ projesi başlattıklarını belirten Haluk Okutur kadın ihracatçıların sayılarının giderek arttığını söyledi: “Bir süre önce başlattığımız ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ çalışmamızın sonuçlarını artık görmeye başladık. Türkiye’de girişimci kadınlara İHBİR olarak ihracat yolunda neler yapmaları gerektiğini anlatarak eğitimler verdik. Başlangıçta 5 ya da 10 tane ihracat yapma isteğinde olan girişimci kadın varken şimdi sayıları 60’a ulaştı ve fuarda da yer aldılar. Artık ihracat yapabilen bu girişimci kadınların bir süre sonra sayıları yüzlerce olacak. İHBİR’in başlattığı projeyle fuarlarda yer alacaklar ve hepsinin ihracatçı kadınlar platformunda hepimizin gurur duyacağı sonuçlar almalarını bekliyoruz, çünkü biz İHBİR olarak onlara çok destek oluyoruz teşvik veriyoruz, bu konuda yollarını açmak için her türlü çabayı gösteriyoruz onlar da sonuçlardan ihracatçı olmaktan dolayı çok memnunlar. Artık ihracat yapabilir ihracatı artırabilir duruma geldiler. Kendi ürünlerini dünya markası yapabilecek heyecanları var ve bizim de bundan hiç şüphemiz yok, ihracatçı kadınlar platformundan hepimizin gurur duyacağı sonuçlar almalarını bekliyorum ben de, çünkü biz İHBİR olarak onlara çok destek oluyoruz teşvik veriyoruz yollarını açmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Girişimci kadınlar hem ihracat yapabiliyor olmaktan, hem de sonuçlardan çok memnunlar ve biz onları bu yolda iyi ihracatçı firmalara sahip yatırımcılar olarak göreceğiz yakın zamanda.”

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PLAKET VERDİLER

ISM Şekerleme Fuarını T.C. Köln Başkonsolosu Turan Kaya, Düsseldorf Ticaret Ataşeleri de ziyaret ederek, İHBİR Başkanı Haluk Okutur ile katılımcı şirketlerle görüşüp, kısa sohbetler gerçekleştirdiler plaket takdim ettiler.