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HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER#KÖLN
Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

Almanya’nın Köln kentinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birliğiyle hazırlanan Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı.

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Köln YEE ofisindeki serginin açılışında Max Höfler Quartett mini konser verdi. Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth, buradaki konuşmasında, İstanbul-Köln arasında faaliyetlerle beraber kültür köprüsü kurduklarını söyledi. Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, amaçlarının sosyal bağları artırarak toplumları birbirine yakınlaştırmak olduğunu vurguladı. Bulut, düzenledikleri sergilerle ilgili şunları söyledi:

Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı
TÜRK-ALMAN KÜLTÜR-SANAT İLİŞKİLERİNE SÜREKLİLİK KAZANDIRIYOR
“Köln Belediyesinin de desteğini alan sergiler, her yıl Türk ve Alman sanatçıların bir araya gelmesiyle çeşitli konu ve tasarımlar çerçevesinde oluşuyor. Köln ve İstanbul’dan birbirinden özel karelerle Türk ve Alman sanatçıların ortaya çıkardığı sergi, Türk ve Alman dostluğunu sanat alanında güçlendirmeyi hedefliyor. Sergi ile Köln ve İstanbul nezdinde toplumlar arası bağ kuran enstitü ve kardeş şehir derneği, bu iş birliği ile ayrışmalara karşı toplumların birleştiren unsurlarını ön plana çıkarıyor. Sanat alanında sosyal bağların oluşumunu artıran iki kurum, Türk-Alman kültür-sanat ilişkilerine süreklilik kazandırmakta ve fotoğrafçılık sanatına yeni bir perspektif katıyor.”
Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

KAHVE FİNCANI HEDİYE ETTİ
Bulut, Köln Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen’e üzerinde İstanbul’un Ortaköy Camisi ve Köln Katedralinin Türk ve Alman desenleriyle bağlandığı kahve fincanı hediye etti. Sergi 5 Aralık 2021 tarihine kadar hafta içi her gün 11.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

Köln’de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördüncüsü açıldı

 

 

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#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER#KÖLN

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