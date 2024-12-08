Köln’de Sabah Ülkesi resim sergisi açıldı

İskender GÜNGÖR / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:26
Sabah Ülkesi dergisi, sanatın İslam’daki yerini vurguladığı estetik değerleri ön plana çıkardığı ‘Sanat Haftası 2024’ sergisini ziyaretçilere açtı.
HAT ebru, çini ve illustrasyon sanatı örneklerinin takdim edildiği sanat sergisi İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Genel Merkez konferans salonunda sergileniyor. Serginin açılış törenine, TC. Eğitim ataşesi Muhterem Dilbirliği IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün davetlilerle basın mensupları katıldılar. Açılışa katılan ziyaretçiler, sergilenen hat, geometrik desen ve modern sanat eserlerini ilgiyle inceledi. Sergide, sanatçılar eserleri hakkında bilgi verirken ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Kemal Ergün, açılış konuşmasında sanatın İslam kültüründeki derin köklerine değinerek “Sanat, toplumların ruhunu yansıtan bir aynadır. Müslümanlar olarak estetiği ve manevi değerlerimizi sanat yoluyla ifade etmek, Avrupa’da da bu değerleri görünür kılmak bizim için önemli bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.İSLAM SANATININ KÖKLÜ GELENEKLERİ
Sabah Ülkesi Kültür Sanat Derneği Başkanı Hattat Ünal Ünalan
, törende yaptığı konuşmada, İslam sanatının zamansız zarafetini ve estetik değerlerini anlattı. Ünalan, sergi ve atölye programları hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Sergimizde, İslam sanatının köklü geleneklerini ve çağdaş yorumlarını bir arada sunuyoruz. Atölyelerimiz ise katılımcılara bu sanat dallarını bizzat deneyimleme imkânı verecek.” Serginin açılışında öğrenciler adına konuşma yapan Dr. Beyza Aktaş, Sanat Haftası’nın gençler için önemine dikkat çekti. Aktaş, bu tür etkinliklerin, gençlere sanat yoluyla değerlerin aktarılması için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.
Geometrik Desenler Atölyesi: Elif Dedemen ve Azize Avcı’nın yöneteceği bu atölyelerde, katılımcılar temel geometrik desenleri öğrenerek uygulama yapma şansı bulacak.
İllüstrasyon Atölyesi: Hatice Çevik tarafından sunulan bu programda, modern illüstrasyon teknikleri öğretilecek.
Hüsn-i Hat Atölyesi: Hattat Ünal Ünalan’ın rehberliğinde, İslam yazı sanatının (hüsn-ü hat) incelikleri katılımcılara aktarılacak.
Herbalium Atölyesi: Betül Mis tarafından yönlendirilecek olan bu atölyede çiçek sanatının nasıl yapıldığı konu edilecek.
Çini Atölyesi: Çini Atölyesi Hilal Alphan öncülüğünde çalışma yapacak.
8-15 Aralık tarihleri arasında devam edecek Sanat Haftası, katılımcılarına İslam sanatının derinliklerini keşfetme imkânı sunarken, Avrupa’daki sanat çevreleriyle kültürel bir köprü kurmayı da hedefliyor.