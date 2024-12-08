Köln’de Sabah Ülkesi resim sergisi açıldı

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HAT ebru, çini ve illustrasyon sanatı örneklerinin takdim edildiği sanat sergisi İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Genel Merkez konferans salonunda sergileniyor. Serginin açılış törenine, TC. Eğitim ataşesi Muhterem Dilbirliği IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün davetlilerle basın mensupları katıldılar. Açılışa katılan ziyaretçiler, sergilenen hat, geometrik desen ve modern sanat eserlerini ilgiyle inceledi. Sergide, sanatçılar eserleri hakkında bilgi verirken ziyaretçilerin sorularını yanıtladı. Kemal Ergün, açılış konuşmasında sanatın İslam kültüründeki derin köklerine değinerek “Sanat, toplumların ruhunu yansıtan bir aynadır. Müslümanlar olarak estetiği ve manevi değerlerimizi sanat yoluyla ifade etmek, Avrupa’da da bu değerleri görünür kılmak bizim için önemli bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

